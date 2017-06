zum Artikel SV Wehen Wiesbaden : U19 des SVWW steigt in Bundesliga auf

Wiesbaden: Die A-Jugend des SV Wehen Wiesbaden spielt in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse. Die U19 des Clubs hat am Sonntag den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga perfekt gemacht.