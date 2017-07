Hypothek in Kassel, Träume in Steinbach, Abenteur in Stadtallendorf

Ein Mal Auf-, zwei Mal Abstiegskampf: Der TSV Steinbach, Hessen Kassel und Eintracht Stadtallendorf gehen mit völlig verschiedenen Vorzeichen in die neue Regionalliga-Saison. In unserem Teamcheck präsentieren wir die Ausgangslage der Clubs und ihre Ziele.

Fünf hessische Mannschaften kämpfen in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest um ihre fußballerische Zukunft. Passend zum Start der vierten Spielklasse an diesem Wochenende stellen wir die Vereine, den Stand der Vorbereitung und ihre Ziele vor. Den Auftakt machten zwei Clubs mit großen Namen: der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Im zweiten Teil folgen nun der KSV Hessen Kassel, der TSV Steinbach und Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf.

KSV Hessen Kassel

Das ist die Ausgangslage

Nach dem Insolvenzantrag im Juni startet der KSV mit einer Hypothek von Minus neun Punkten in die Saison. "Ich arbeite nach dem Motto: Einfach kann jeder", sagt Trainer Tobias Cramer im Gespräch mit dem hr-sport. "Die Situation ist schwierig, aber wir nehmen sie positiv", so der Coach, der seinem Team eine ganz besondere Mentalität attestiert: Spieler, Trainerteam und das Umfeld der Nordhessen seien angesichts des bereits dritten Insolvenzantrages der Vereinsgeschichte enger zusammengerückt.

Keiner der Routiniers hat dem klammen KSV den Rücken gekehrt. Einzig Henrik Giese zog es zum Hamburger SV, wo er in der U21 zum Einsatz kommen soll. "Das trifft uns. Er war ein Führungsspieler und wir müssen versuchen, das mit Teamspirit aufzufangen", so Cramer. Die Identifikation mit dem Club haben die Löwen mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs noch einmal erhöht. Dazu kommt Rückkehrer Ingmar Merle, der das Löwen-Trikot bereits zwischen 2011 und 2015 trug.

Das sind die Ziele

Das Saisonziel des KSV kann für Trainer Cramer nur eines sein: "Es geht darum, die Klasse zu halten." Zu schwer wiegen die neun Punkte Abzug, noch bevor die erste Partie gespielt ist. Deshalb wollen die Löwen ihren Rückstand möglichst schnell aufholen. "Dann wollen wir 54 Punkte holen, um sicher in der Liga zu bleiben", so Cramer. Denn er ist davon überzeugt, dass es in diesem Jahr keine sechs Absteiger aus der Regionalliga Südwest geben wird. Sein Team, die Mannschaft mit dem "bemerkenswerten Charakter", soll aber auch mit den wenigen verbliebenen Abstiegsplätzen nichts zu tun haben.

TSV Steinbach

Das ist die Ausgangslage

Der TSV Steinbach wird als Geheimfavorit auf den Aufstieg in der Regionalliga Südwest gehandelt und auch die Ambitionen des Clubs sind hoch. Im Team von Trainer Matthias Mink gab es vor der anstehenden Spielzeit einen Umbruch. Der Verein trennte sich von zwölf Spielern, acht Neuzugänge sollen die Steinbacher in der neuen Saison verstärken. Der Königstransfer könnte Shqipon Bektasi werden.

Shqipon Bektasi im Trikot der Stuttgarter Kickers Bild © Imago

Mit dem Linksaußen arbeitete Mink bereits in Kassel zusammen, nach einem Jahr bei den Stuttgarter Kickers stürmt der 26-Jährige nun für den TSV. Die Erwartungen an Bektasi sind groß. "Ich erwarte von ihm das, was er in Kassel schon gezeigt hat – unbändigen Willen, hohe Bereitschaft und gute Körperlichkeit. Das sind Attribute, die uns wichtig sind", sagt Mink. Der Übungsleiter erwartet eine "hochinteressante Saison". Denn – "die Liga bleibt kompliziert", so der Coach.

Das sind die Ziele

Der TSV Steinbach geht mit großen Ambitionen in die Saison. "Wir wollen versuchen, die großen Mannschaften wie Saarbrücken, Mannheim, Elversberg, aber auch die Stuttgarter Kickers und den FSV Frankfurt zu ärgern und ein Wörtchen um die Tabellenplätze eins bis sechs mitreden", gibt Mink die Marschrichtung vor. Die Messlatte aber hat sein Team in der vergangenen Spielzeit selbst hochgelegt. "Das wollen wir als Grundlage nehmen", so der Coach.

Eintracht Stadtallendorf

Das ist die Ausgangslage

Durch den Aufstieg in die Regionalliga Südwest – der bislang größte Erfolg in der Vereinsgeschichte – spielt die Eintracht erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1920 außerhalb Hessens. Keine Mannschaft aus dem Landkreis Maburg-Biedenkopf kann einen vergleichbaren Erfolg vorweisen.

"Wir sind gespannt auf die Serie, begegnen dem Ganzen aber auch mit Respekt", sagt Trainer Dragan Sicaja. "Die Jungs sind motiviert. Während der Vorbereitung war jeder bereit, im Training 120 Prozent zu geben. Wir sind gierig."

Stadtallendorfs Trainer Dragan Sicaja Bild © Imago

Das sind die Ziele

Wie nahezu jeder Aufsteiger stellt sich auch Stadtallendorf auf Abstiegskampf ein. "Es kann nur darum gehen, die Klasse zu halten", sagt Sicaja daher. "Unser Ziel muss sein, alles richtig zu machen. Wir haben eine eingespielte Mannschaft, die aus der vergangenen Saison zusammengeblieben ist – und ein paar gute Jungs sind neu dazugekommen."

Allerdings: Auch bei der Eintracht hat man die Vorzüge des Underdog-Daseins längst erkannt, es ist nicht nur Tiefstapeln angesagt. "Wir haben eine gute Chance, die Klasse zu halten", so der Trainer. "Es ist nicht unrealistisch, dass wir vier, fünf Mannschaften hinter uns lassen."