Doppelter Albrecht bringt Kassel den Sieg in Ulm

Der KSV Hessen Kassel hat drei Punkte aus Ulm entführt. Lucas Albrecht wurde am Freitagabend zum Matchwinner im Duell Löwen gegen Spatzen.

Der KSV Hessen gewann sein Auswärtsspiel beim SSV Ulm am Freitag mit 2:1 (1:1). Matchwinner für die Löwen war Lucas Albrecht, der die "Spatzen" mit seinem Doppelpack beinahe im Alleingang erlegte. Der Angreifer egalisierte zunächst die frühe Ulmer Führung - Ndriqim Halili hatte eingenickt (4.) - per Kopfball (29.). In der Schlussphase bewies Albrecht dann Nervenstärke und verwandelte einen Strafstoß zum Sieg (83.).

Die 3.297 Zuschauer in Ulm sahen eine gute Regionalliga-Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Henrik Giese hätte die Weichen für Kassel schon früher auf Sieg stellen können, traf aber mit seiner tollen Direktabnahme nach einer Ecke nur den Pfosten (51.).

Am Ende lagen bei den Hausherren die Nerven blank. In der hitzigen Nachspielzeit sahen Ulms Johannes Reichert und der Kasseler Yassine Khadraoui jeweils die Rote Karte nach einem Techtelmechtel. Zuvor hatte bereits Alper Bagceci beim SSV vorzeitig Feierabend (86./Gelb-Rot). Kassel klettert durch den Erfolg vorerst auf Rang sechs.