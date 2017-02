Der TSV Steinbach nimmt in der Regionalliga Kurs auf die Aufstiegsränge. Im Verfolgerduell mit der SV Elversberg behielt die Mink-Mannschaft am Samstag die Oberhand.

Nach der Niederlage in Mannheim haben die Fußballer des TSV Steinbach im zweiten Spitzenspiel innerhalb einer Woche einen Sieg eingefahren. Die Mittelhessen gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 2:0 (0:0). Damit rückt Steinbach in der Tabelle bis auf fünf Punkte an den Tabellenzweiten heran. Der TSV hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Weitere Informationen TSV Steinbach - Elversberg 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Dulleck (51.), 2:0 Dulleck (58.)



Zuschauer: 1.794 Ende der weiteren Informationen

Sieggarant war Angreifer Patrick Dulleck, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber einen Doppelpack schnürte (51., 58. Minute). In der Folge geriet die Mannschaft von Trainer Matthias Mink noch einmal stärker unter Druck, doch die Latte und der reaktionsschnelle Keeper Frederic Löhe verhinderten Gegentreffer.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 25.02.2017, 17 Uhr