Der KSV Hessen Kassel musste in Saarbrücken die erste Saisonniederlage einstecken.

Der KSV Hessen Kassel musste in Saarbrücken die erste Saisonniederlage einstecken. Bild © Imago

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison setzte es für den KSV Hessen Kassel eine deutliche Niederlage. In Saarbrücken stand es am Ende 1:3 aus Sicht der Nordhessen.

Nach dem etwas überraschenden 2:1-Auftaktsieg vergangene Woche gegen Waldhof Mannheim, musste der KSV Hessen Kassel am Sonntag die erste Saisonniederlage einstecken. In Saarbrücken unterlag der KSV deutlich mit 1:3. Behrens (9. Minute), Schmidt (14.) und nochmal Behrens (23.) brachten den 1. FC Saarbrücken bereits zur Pause mit 3:0 in Front.

Der Treffer von Sergej Schmik in der 61. Minute war nicht der erhoffte Weckruf für Kassel. Es blieb beim 1:3.