DFB hält an Plänen fest

Die chinesische Olympia-Auswahl wird wie geplant in der kommenden Saison zum Sparringspartner in der Regionalliga Südwest. Nach zahlreichen Protesten speckte der Deutsche Fußball-Bund seine ursprüngliche Variante aber etwas ab.

Der FSV Frankfurt, Kickers Offenbach, Hessen Kassel, der TSV Steinbach und Eintracht Stadtallendorf bekommen es in der neuen Spielzeit der Regionalliga Südwest mit einem ungewöhnlichen Gegner zu tun.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag nach einem Treffen mit Vertretern aller 19 Clubs angekündigte, wird die chinesische U20-Olympiaauswahl außer Konkurrenz antreten und den Viertligisten als Testspielgegner dienen. Anders als zunächst geplant, soll das Team aus Fernost allerdings erst in der im November beginnenden Rückrunde ins Geschehen eingreifen.

Vier Clubs dagegen

Trotz Unmut im Vorfeld haben 14 von 19 Club-Verantwortlichen bei der Tagung in Walldorf grünes Licht für den Plan gegeben. Der 1. FC Saarbrücken hat sich weitere Bedenkzeit erbeten. Die TuS Koblenz, Waldhof Mannheim, die Stuttgarter Kickers und der FSV Mainz 05 II werden sich nicht an den Testspielen beteiligen. 15.000 Euro wird jeder Verein als Garantiesumme dafür erhalten, dass er an seinem eigentlich spielfreien Tag gegen das chinesische Team antritt.

"Es gab nie die Idee, die Chinesen in die Liga zu integrieren. Es ging immer nur um Freundschaftsspiele auf freiwilliger Basis. Das haben wir den Clubs gesagt", verteidigte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann noch einmal den Plan: "Der DFB wird daran nichts verdienen." Das vor allem von Fans heftig kritisierte Vorhaben ist Teil einer Kooperation zwischen dem deutschen und dem chinesischen Verband, damit sich Chinas U20-Auswahl auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten kann.

Hessen helfen bei Quartiersuche

Bei den hessischen Teams war das Ansinnen durchaus auf Zustimmung gestoßen. "An den freien Spieltagen sucht sowieso jeder einen Testspiel-Gegner. So bekommen wir ein Freundschaftsspiel, müssen nicht mehr suchen, die kommen auch noch zu uns und es gibt zusätzliche Einnahmen", hatte Steinbachs Geschäftsführer Matthias Georg bei Bekanntwerden der Pläne betont. Auch Kickers-Boss Christopher Fiori sprach – entgegen der Meinung zahlreicher OFC-Anhänger - von einer Win-Win-Situation.

Neben der Antrittsgage können die beteiligten Vereine zudem noch mehr Geld kassieren. "Mit Blick auf die Vermarktung gibt es natürlich großes Interesse, dass diese Spiele in China im Fernsehen gezeigt werden", äußerte DFB-Vize Zimmermann: "Davon wird jeder Club dann gleichermaßen partizipieren." Der chinesische Verband sucht jetzt ein Quartier, in dem seine Olympia-Auswahl über mehrere Monate wohnen und trainieren kann. Der DFB hat dazu eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Projekt vorbereiten soll und der auch die beiden Hessen-Clubs Offenbach und Steinbach sowie Wormatia Worms und 1899 Hoffenheim II angehören.