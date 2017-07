Drei Gegentore zum Start – FSV verliert in Mainz

Aller Anfang ist schwer: Der FSV Frankfurt hat zum Saisonstart keinen Fuß auf den Regionalliga-Rasen bekommen. Die Partie in Mainz endete mit einer deutlichen Niederlage.

Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt ist mit einer deutlichen Auswärtsniederlage in die neue Saison gestartet. Der Absteiger verlor am Sonntag das Nachbarschaftsduell beim FSV Mainz 05 II mit 0:3 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kassierten die Bornheimer im zweiten Durchgang drei Gegentore innerhalb von 30 Minuten.

1.398 Zuschauer im Mainzer Bruchwegstadion sahen, wie Karl-Heinz Lappe die Gastgeber in der 53. Spielminute in Führung brachte. Im weiteren Verlauf war es Heinz Mörschel, der mit einem Doppelpack (73., 84.) das Ergebnis in die Höhe schraubte.

Weitere Informationen Mainz 05 II - FSV Frankfurt 3:0 (0:0) Tore: 1:0 Lappe (53.), 2:0 Mörschel (73.), 3:0 Mörschel (84.)



Zuschauer: 1.398 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 30.7.2017, 17 Uhr