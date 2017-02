Der KSV Hessen Kassel hat die scheinbar unendliche Siegesserie von Waldhof Mannheim in der Regionalliga beendet. Watzenborn-Steinberg rundete den hessischen Freitag mit einem starken Spiel in Worms ab.

Der KSV Hessen Kassel hat in der Regionalliga für eine kleine Sensation gesorgt. Die Löwen brachten dem Tabellenführer Waldhof Mannheim am Freitag die erste Pleite nach zuvor zehn Siegen ein. Torjäger Sebastian Schmeer besorgte beim 1:0 (1:0) den Treffer des Tages in der 35. Minute per Kopf.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Waldhof Mannheim 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Schmeer (35.)



Zuschauer: 2.272 Ende der weiteren Informationen

Schmeer hätte seine starke Leistung sogar noch mit einem weiteren Treffer krönen können, vergab jedoch noch zwei Gelegenheiten. Das dürfte den Kasselern und dem Großteil der 2.272 Zuschauer aber herzlich egal gewesen sein. Die Hessen ließen sich nach einer blitzsauberen Partie zu Recht feiern. Über weite Strecken der 90 Minuten hatten die Hausherren Mannheim erfolgreich vom eigenen Tor ferngehalten.

Watzenborner Ausrufezeichen im Tabellenkeller

Der SC Teutonia Watzenborn-Steinberg hat derweil seine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie in beeindruckender Manier beendet. Das Team von Trainer Gino Parson gewann sein Auswärtsspiel bei Wormatia Worms mit 4:1 (2:0) und kletterte damit vorerst auf den drittletzten Tabellenrang mit Tuchfühlung zu den Nicht-Abstiegsplätzen.

Weitere Informationen Wormatia Worms - Watzenborn-Steinberg 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Kotzke (26.), 0:2 Marceta (34.), 0:3 Lemke (56.), 0:4 Kotzke (79.), 1:4 Himmel (87.)



Zuschauer: 804 Ende der weiteren Informationen

Die Tore zum völlig verdienten Auswärtssieg erzielten Jonatan Kotzke (26., 79.), Winter-Neuzugang Damjan Marceta (34.) und Dennis Lemke (56.). Für die Gastgeber betrieb Benjamin Himmel (87.) mit seinem Treffer Ergebniskosmetik.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 25.02.2017, 17 Uhr