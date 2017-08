Der KSV Hessen Kassel musste in Saarbrücken die erste Saisonniederlage einstecken.

Kassel in Saarbrücken früh geschlagen

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison hat es für den KSV Hessen Kassel eine deutliche Niederlage gesetzt. In Saarbrücken war die Partie für die Nordhessen früh gelaufen.

Nach dem etwas überraschenden 2:1-Auftaktsieg vergangene Woche gegen Waldhof Mannheim, musste der KSV Hessen Kassel am Sonntag die erste Saisonniederlage einstecken. In Saarbrücken unterlag der KSV deutlich mit 1:3. Behrens (9. Minute), Schmidt (14.) und nochmal Behrens (23.) brachten den 1. FC Saarbrücken bereits zur Pause mit 3:0 in Front.

Der Treffer von Sergej Schmik in der 61. Minute war nicht der erhoffte Weckruf für Kassel. Es blieb beim 1:3.