Der KSV Hessen Kassel hat in der Regionalliga Südwest am Ostermontag eine Niederlage kassiert. Gegen die TuS Koblenz reichte die Führung zur Halbzeit nicht, um am Ende drei Punkte im Kasseler Auestadion zu behalten.

Der KSV Hessen Kassel hat eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Tobias Cramer unterlag der TuS Koblenz am Ostermontag mit 1:2. Dabei hatten die Nordhessen nach einem Treffer von Antonio Bravo-Sanchez in der 12. Minute zunächst geführt. Doch dem Tabellennachbarn aus Koblenz gelang durch Ricardo Antonaci (58.) der Ausgleich. Doch damit nicht genug. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Andreas Glockner den fälligen Elfmeter zum 2:1 aus Sicht der Gäste (70.). In der Schlussphase hatte der KSV der Niederlage nichts mehr entgegenzusetzen.