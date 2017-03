Kein Sieger im Hessenderby der Regionalliga Südwest: Der KSV Hessen Kassel und der TSV Steinbach lieferten sich am Freitagabend ein überraschend harmloses Duell.

Der KSV Hessen Kassel und der TSV Steinbach trennten sich im Hessenduell der Regionalliga Südwest am Freitag torlos. In einem ausgeglichenen und über weite Strecken umkämpften Spiel gab es am Ende weder einen Sieger noch Tore. Vor 1.773 Zuschauern im Kasseler Auestadion zeigten beide Teams eine kämpferisch starke Leistung, Torchancen blieben jedoch Mangelware.

Steinbach hat es mit dieser Punkteteilung verpasst, den Abstand auf den Zweitplatzierten SV Elversberg entscheidend zu verkürzen. Der TSV liegt mit vier Punkten Rückstand auf die beiden Relegationsplätze weiterhin auf Rang drei, Hessen Kassel mit 41 Zählern im sicheren Tabellenmittelfeld auf Platz sieben.

Hessen Kassel - TSV Steinbach 0:0



