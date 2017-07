Hessens Regionalligisten sind am Samstag ungeschlagen in die neue Saison gestartet. Während Hessen Kassel die ersten Bigpoints einfuhr, hatten Offenbach, Steinbach und Aufsteiger Stadtallendorf mehr oder weniger viel Grund zur Freude.

Kickers fehlen nur Sekunden

Die Offenbacher Kickers haben einen Sieg zum Start in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest verspielt. Bei der TSG Hoffenheim II reichte es für den OFC am Samstag trotz 2:0-Pausenführung durch Dren Hodja (31./Foulelfmeter) und Florian Treske (45.) nur zu einem 2:2. Philipp Ochs (62.) schaffte den Anschluss für die TSG. Am Ende fehlten den Kickers nur wenige Sekunden, bevor Joao Klauss de Mello in der Schlussminute für den Ausgleich sorgte.

Weitere Informationen TSG Hoffenheim II - Kickers Offenbach 2:2 (0:2) Tore: 0:1 Hodja (31./FE), 0:2 Treske (45.), 1:2 Ochs (62.), 2:2 Klauss De Mello (90.)



Zuschauer: 1.200 Ende der weiteren Informationen

Kassel macht Boden gut

Weitaus mehr Grund zum Jubeln hatte der KSV Hessen Kassel. Beim 2:1-Heimsieg gegen Aufstiegsaspirant Waldhof Mannheim holten die mit neun Minuspunkten in die Spielzeit gestarteten Nordhessen gleich die ersten Bigpoints. Nach der Führung der Mannheimer durch Lukas Kiefer (25.) drehte der KSV vor 4.000 Zuschauern im Auestadion auf. Ingmar Merle (35.) und Sebastian Szimayer (55.) sorgten für die Wende. Kassel steht damit noch bei minus sechs Zählern.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Waldhof Mannheim 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Kiefer (27.), 1:1 Merle (35.), 2:1 Szimayer (55.)



Zuschauer: 4.000 Ende der weiteren Informationen

Stadtallendorf überrascht beim Meister

Einen Achtungserfolg feierte zudem Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf. Beim amtierenden Meister SV Elversberg kamen die Mittelhessen zu einem 0:0. Die als klarer Außenseiter angetretenen Gäste zeigten gegen einfallslose Saarländer eine defensiv couragierte Vorstellung.

Weitere Informationen SV Elversberg – Eintracht Stadtallendorf 0:0 Tore: Fehlanzeige



Zuschauer: 1.528 Ende der weiteren Informationen

Steinbach noch nicht in Topform

Gerne ein bisschen mehr hätte es indes beim TSV Steinbach sein können. Die als Aufstiegsanwärter gehandelten Hessen kamen gegen die Reserve des VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 hinaus. Fatih Candan brachte Steinbach vor 1.172 Zuschauern im Stadion an den Haarwasen unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. Philipp Walter besorgte auf der Gegenseite nach gut einer Stunde den Endstand.

Weitere Informationen TSV Steinbach – VfB Stuttgart II 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Candan (45.), 1:1 Walter (61.)



Zuschauer: 1.172 Ende der weiteren Informationen

FSV greift am Sonntag ein

Den Spieltag komplettiert aus hessischer Sicht am Sonntag (14 Uhr) der FSV Frankfurt. Der Absteiger ist bei der Reserve des FSV Mainz 05 zu Gast. Trainer Alexander Conrad hat im Sommer ein komplett neues Team zusammenstellen müssen. "Es sind eigentlich alle gegangen", sagte der Coach dem hr-sport. Angesichts der finanzell angespannten Situation setzt der FSV auf junge, hungrige Spieler. Trainer Conrad fordert von seiner Mannschaft ein laufintensives und kampfbetontes Spiel. So wollen die Bornheimer stark starten und sich ein Punktepolster erarbeiten.