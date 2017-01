Kasseler Schmeer in Auswahl für Tor des Jahres

War der spektakuläre Treffer von Sebastian Schmeer gegen Eintracht Trier der schönste des Jahres? Der Stürmer von Hessen Kassel hat gute Chancen auf die nächste Auszeichnung – aber auch namhafte Konkurrenz. Stimmen Sie jetzt ab.

Langer Ball, Kopfballverlängerung, Brustannahme, rein die Kugel: Der KSV Hessen Kassel verzichtete im Spiel gegen Eintracht Trier darauf, den Ball den Boden berühren zu lassen und gewann mit dieser sehenswerten Kombination inklusive Weltklasse-Abschluss die Wahl zum Tor des Monats August. Torschütze Sebastian Schmeer darf jetzt auf die nächste Auszeichnung hoffen.

Schmeer fordert Nowitzki heraus

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (Endstand 1:3) bei der Partie in der Regionalliga Südwest in Trier ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Abstimmung zum Tor des Jahres 2016 der ARD-Sportschau.

Die Konkurrenz hat es allerdings in sich: Neben Weltmeister Thomas Müller und Superstar Franck Ribéry bewerben sich gleich zwei Spieler des FC Bayern um die Auszeichnung, mit Dirk Nowitzki hat es zudem sogar ein Profi einer fremden Sportart in die elitäre Runde geschafft. Wer ist ihr Favorit? Bei sportschau.de können Sie an dieser Stelle Ihre Stimme abgeben - und noch einmal alle Kunststücke bestaunen.