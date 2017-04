"Wir können jeder Mannschaft wehtun", hatte Offenbachs Trainer Oliver Reck vor der Partie gesagt. Mit Recht. Die Kickers gewannen am Samstag beim TSV Steinbach – Serkan Firat sei dank.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach einen wichtigen Sieg eingefahren. Der OFC gewann am Samstag im Hessenderby beim TSV Steinbach mit 1:0 (1:0). Vor 2.762 Zuschauern im Sportpark Haarwasen erzielte Offenbachs Offensivakteur Serkan Firat den einzigen Treffer der Partie (27.).

Die Kickers sind damit in dieser Saison das erste Team, das ein Auswärtsspiel beim TSV gewinnen konnte. In der Schlussphase sicherten sich die Gäste ihren Sieg in einer Abwehrschlacht. Firat hätte in der Nachspielzeit aber auch per Kopf auf 2:0 erhöhen können.

Weitere Informationen TSV Steinbach - Kickers Offenbach 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Firat (27.)



Zuschauer: 2.762 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 15.4.2017, 17 Uhr