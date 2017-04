Für den finanziell gebeutelten KSV Hessen Kassel endete eine Horrorwoche mit einer herben Niederlage in der Regionalliga Südwest. Sportlich negative Schlagzeilen schrieben am Samstag auch Kickers Offenbach und Watzenborn-Steinberg.

Dem finanziellen Offenbarungseid folgte ein sportliches Debakel: Der schwer angeschlagene KSV Hessen Kassel kam gegen die Reserve des VfB Stuttgart mit 0:4 unter die Räder. Schon nach einer guten Viertelstunde war die Partie vor nur 1.600 Zuschauern im Auestadion entschieden. Da führten die Schwaben bereits mit 3:0. In der zweiten Hälfte legte der Zweitliga-Nachwuchs noch einen weiteren Treffer nach und besiegelte die bis dahin höchste Heimpleite des KSV in der laufenden Saison.

Vor dem Anpfiff hatten rund 200 Kasseler Fans für die Rettung des hochverschuldeten KSV demonstriert. Sie marschierten vom Rathaus zum Auestadion, wo möglicherweise in der kommenden Saison kein Regionalliga-Fußball mehr gespielt wird. Die Löwen müssen in den nächsten Wochen mehrere Hunderttausend Euro aufbringen, ansonsten drohen die Insolvenz und in letzter Konsequenz die Zerschlagung des Vereins, der Verbindlichkeiten von rund 1,1 Millionen Euro angehäuft hat.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - VfB Stuttgart II 0:4 (0:3) Tore: 0:1 Gabriele (2./FE), 0:2 Elva (6.), 0:3 Breier (18.), 0:4 Richtl (51.)



Zuschauer: 1.541 Ende der weiteren Informationen

Kickers 90 Minuten in Unterzahl

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt mussten die Offenbacher Kickers einstecken. Beim SSV Ulm unterlag der OFC mit 1:2. In einem turbulenten Spiel sah Offenbachs Dennis Schulte schon in der ersten Spielminute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Ulm nutzte die numerische Überlegenheit und lag zur Pause mit 2:0 in Führung. Zwar konnte der OFC nach Wiederbeginn verkürzen und Keeper Levent Vanli anschließend einen Ulmer Strafstoß parieren. Aber der Ausgleich wollte trotz kämpferischen Einsatzes nicht mehr fallen.

Weitere Informationen SSV Ulm 1846 - Kickers Offenbach 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Bagceci (24.), 2:0 Hörger (36.), 2:1 Darwicae (52.)



Bes.Vork.: Vanli (Offenbach) hält Elfmeter von Krebs (68.)

Rot: Schulte (1./Offenbach)



Zuschauer: 2.476 Ende der weiteren Informationen

Teutonia chancenlos beim Spitzenreiter

Auf verlorenem Posten stand auch die stark abstiegsbedrohte Teutonia aus Watzenborn-Steinberg. Die Mittelhessen zogen beim Spitzenreiter Waldhof Mannheim mit 2:4 den Kürzeren. Dabei hielt der Außenseiter in der ersten Halbzeit richtig gut mit und konnte die Führung des Drittliga-Anwärters sogar zwischenzeitlich ausgleichen. Nach Wiederbeginn machte Mannheim mit einem Doppelschlag aber dann vorzeitig alles klar. Durch die Niederlage fiel die Teutonia auf den vorletzten Platz zurück und muss weiter den direkten Wiederabstieg fürchten.