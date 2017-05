Hessen Kassel läuft im Kampf gegen die drohende Insolvenz die Zeit davon. Um das fehlende Geld bis zum Stichtag aufzutreiben, nutzen KSV-Fans ihre Schlachtrufe, um potenzielle Geldgeber anzulocken.

"Immer wieder, immer wieder, immer wieder K+S!" Wohl selten sind der Kasseler Kali- und Salzspezialist, der lokale Schallplatten-Laden Lost & Found oder der Fahrzeugtür-Spezialist Bode so frenetisch gefeiert worden wie von der Fangruppe "Blog36". Mit Schlachtgesängen der etwas anderen Art besingen die Anhänger des KSV Hessen Kassel die regionalen Unternehmen mit umgetexteten Fanliedern.

Der Plan der in Block 36 des Kasseler Auestadions heimischen Gruppe: Geldgeber an Land zu ziehen, um den finanziell schwer angeschlagenen Regionalligisten vor der Pleite zu bewahren. "Wir wollen damit zeigen, dass der KSV ein lebendiger Verein ist, der Fans hat, die mit Leidenschaft dabei sind", sagt Nico Weinmann, Mitglied des Blogs, dem hr-sport.

Kernkompetenz der Fans nutzen

20 Unternehmen sind die Blog36-Jungs schon abgefahren und haben ein persönliches Ständchen erhalten. "Unsere Kernkompetenz als Fans ist es, laut zu singen. Das wollten wir nutzen", erklärt Weinmann das Projekt, "wir schließen damit eine Lücke im Sportmarketing. Hier werden wir als Fans selbst zum Werbeträger."

Bisher besingen die Vereins-Retter exemplarisch eine Handvoll Unternehmen in einem Video und machen so Werbung für ihre Werbung. "Damit sind wir jetzt quasi in Vorleistung getreten. Wir hoffen aber, dass schon bald die Gesänge über tatsächliche Sponsoren folgen werden", so Weinmann. Diese sollen dann in einem neuen Video umgesetzt werden und auch durchs Stadion des KSV schallen.

Fangesänge sorgen für Begeisterung

"Unser Ziel war es, die maximal mögliche Aufmerksamkeit für den Verein zu erreichen und dem Marketingteam des KSV unter die Arme zu greifen", erzählt Weinmann. Bereits in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung haben 14.000 Nutzer den Clip auf Youtube gesehen. "Dass unser Video so viele positiven Reaktionen erhält, übertrifft all unsere Erwartungen."

Zwei Firmen hätten sich bereits gemeldet und ihr Interesse an der Sponsoring-Aktion bekundet. Weitere Unternehmen haben das Engagement der singenden Fans gelobt und wollen mehr Infos einholen. "Wir haben uns keine Zahl gesetzt, die wir mit unserem Sponsorensongs einspielen wollen, sondern wollen grundsätzlich Unternehmen motivieren, in den Verein mit einzusteigen."

Puzzleteil einer großen Rettungsaktion

Eine Summe haben sie dabei aber immer vor Augen: Denn 400.000 Euro muss ihr KSV bis zum 17. Mai auftreiben, um die Insolvenz abzuwenden. Um diesen Betrag zu erreichen, sammeln nicht nur die Mitglieder von Blog36 Geld für den Verein. Unter dem Motto "für KaSsel unVerzichtbar" haben sich Sympathisanten und Mitglieder zu einer großen Rettungsaktion zusammengeschlossen. Damit es künftig wieder heißt: "Immer wieder, immer wieder, immer wieder KSV!"