Vier Verletzte in einem Testspiel? Der 1. FC Köln ist nach der Partie gegen den TSV Steinbach sauer auf die Hessen. Jetzt wehrt sich der Regionalligist gegen die Treter-Vorwürfe.

Nicht einmal 20.000 Einwohner hat das idyllische Städtchen Haiger im Norden des Lahn-Dill-Kreises. Der Lukasmarkt und das Altstadtfest zählen zu den Highlights, am Haarwasen trägt der Regionalligist TSV Steinbach seine Heimspiele aus. Normalerweise geht es dabei recht ruhig zu – anders beim Testspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) am Montag. Und das lag nicht am Remis gegen den Bundesligisten, sondern an der Spielführung, die im Anschluss für Diskussionen sorgte.

Denn gleich vier Spieler des FC mussten verletzungsbedingt vom Platz, der Bundesligist die Partie in Unterzahl beenden. "Es war weit entfernt von einem Testspiel", hatte Trainer Peter Stöger den wartenden Journalisten im Anschluss in ihre Blöcke diktiert und in Frage gestellt, "ob man ein Testspiel so angehen muss oder nicht".

Schlechte Schlagzeilen

Was folgte, waren deutliche Presseberichte über den "reichlich übermotivierten Regionalligisten" aus Steinbach, den "Treter-Test" und die "schmerzhafte Generalprobe des 1. FC Köln". Beim Regionalligisten rieben sich Fans und Verantwortliche angesichts der Berichterstattung am Dienstag verwundert die Augen. "Es war ein ganz normales Fußballspiel. Und das haben auch alle, die im Stadion waren, so gesehen", sagte TSV-Geschäftsführer Matthias Georg im Gespräch mit dem hr-sport.

Dass mit 16-Millionen-Mann Jhon Cordoba, Leonardo Bittencourt, Lukas Klünter und Nikolas Nartey gleich vier FC-Spieler verletzt vom Platz mussten, sei allenfalls "Pech". "Auch die Kölner Verantwortlichen haben uns zurückgemeldet, dass es nicht ungewöhnlich hart war", so Georg. Auch Steinbach-Coach Matthias Mink hat nur begrenztes Verständnis für den Ärger der Kölner. "Ich kann nicht nachvollziehen, dass uns Unfairness vorgeworfen wird. Ich habe das Spiel völlig anders bewertet", sagte er dem hr-sport. "Das war alles im Rahmen dessen, was ein Fußballspiel abverlangt und deshalb auch absolut okay."

Kritik bei Facebook und Co.

Zwar sei es eine Partie auf "hohem Wettkampf-Niveau" gewesen, allzu hartes Einsteigen aber hat Mink bei seinen Spielern nicht erkennen können – selbst als Stöger sich lautstark beschwerte. "Er stand in der zweiten Halbzeit plötzlich vor unserer Bank und hat eingefordert, dass ich unsere Spieler im Zaum halte. Ich sah dazu keine Veranlassung", betonte Mink. Er habe sich in dieser Situation ganz bewusst zurückgehalten.

Dass seine Spieler das gegen den FC angeblich nicht getan haben, nimmt ihnen der Kölner Anhang nun übel. Auf den Social-Media-Accounts des TSV hagelt es Kritik, bisweilen auch Beleidigungen und Pressesprecher Sven Firmenich hatte am Dienstag alle Hände voll zu tun, die Kommentare zu moderieren. "Dass die Leute in den Foren und Sozialen Medien darauf anspringen, ist wohl ganz normal", sagte Mink. "Aber jeder, der vor Ort war, hat das als gute Veranstaltung empfunden."

Ein Herz für den FC

Das dürften nicht alle Kölner so sehen. Mink hofft dennoch, dass er sich auch künftig in Müngersdorf blicken lassen kann. Schließlich verbindet ihn mit dem FC weit mehr als die Scharmützel aus dem Testspiel, auch wenn er einst bei den Rivalen von Fortuna Köln und Bayer Leverkusen II an der Seitenlinie stand. "Mein Herz schlägt ein bisschen für den FC, weil ich die letzten 25 Jahre meines Lebens in unmittelbarer Nähe zum Stadion verbracht und viele Spiele verfolgt habe", so Mink. "Ich habe gute Bekannte beim 1. FC Köln." Und wenn es nach dem TSV-Coach geht, soll das auch so bleiben.