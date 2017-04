Kickers Offenbach hat in der Regionalliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den FC Homburg fehlte den Hessen eine Halbzeit lang der Torriecher, nach dem Seitenwechsel zeigten sie sich dann aber umso torhungriger.

Die Offenbacher Kickers haben ihr Heimspiel gegen den FC Homburg am Sonntag mit 4:0 (0:0) gewonnen. Serkan Firat (59. Minute), Kristian Maslanka (62.), Jan Hendrik Marx (77.) und Alexis Theodosiadis (86.) schossen die Hausherren zum Erfolg. In der Tabelle zieht der OFC dank der drei Punkte an Homburg vorbei auf Platz 13.

7.721 Zuschauer sahen einen Gastgeber, der das Geschehen am Bieberer Berg weitestgehend im Griff hatte. In der zweiten Halbzeit generierte Offenbach eine Vielzahl an Möglichkeiten und feierte einen am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg.