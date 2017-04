Dramatik am Bieberer Berg: Die Offenbacher Kickers sehen im Nachbarschaftsduell gegen den KSV Hessen Kassel lange wie der Verlierer aus, beweisen aber Moral und schlagen spät zurück.

Der KSV Hessen Kassel hat am Sonntag einen sicher geglaubten Sieg im traditionsreichen Hessenderby bei den Offenbacher Kickers verspielt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer musste sich am Bieberer Berg trotz einer 2:0-Halbzeitführung letztlich mit einem 2:2 begnügen. Die Löwen bleiben damit Siebter, der OFC muss als Zwölfter weiter um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest bangen.

Der Ex-Offenbacher Sascha Korb hatte die Gäste in Führung gebracht (17.), Sebastian Schmeer (44.) noch vor der Pause erhöht. Ihab Darwiche (62.) und Bryan Gaul mit einem verwandelten Elfmeter (90.) glichen aber noch aus.