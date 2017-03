Es geht zum alten Rivalen: Die Offenbacher Kickers treten am Sonntag bei Spitzenreiter Waldhof Mannheim an und müssen dringend punkten. Der hr überträgt die Partie im Livestream.

Die Kulisse ist erstklassig, die Partie soll es auch werden: Für die Offenbacher Kickers steht am Sonntag (14 Uhr) ein Saison-Highlight auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Oliver Reck reist zu Regionalliga-Spitzenreiter Waldhof Mannheim und wird beim Duell mit dem alten Rivalen von rund 1.000 Fans begleitet. Insgesamt werden im Carl-Benz-Stadion 10.000 Zuschauer erwartet.

Die Partie zwischen Waldhof Mannheim und den Offenbacher Kickers können Sie ab 14 Uhr im Livestream auf hessenschau.de verfolgen. Nadine Peter wird das Traditionsduell kommentieren.

Reck ist optimistisch

Die sportliche Ausgangslage ist relativ eindeutig: Während die Gastgeber Punkte im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga brauchen, steckt der OFC noch mitten im Abstiegskampf. Die kritische Zone ist gerade einmal vier Zähler entfernt. "Wir wollen an unsere Leistungen im Spiel gegen die Stuttgarter Kickers anknüpfen und in jedem Fall auch in Mannheim die Punkte mitnehmen", so Trainer Reck.