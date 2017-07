Sicher durchkommen und ein bisschen nach oben schielen: Das ist das Motto für den FSV Frankfurt und die Offenbacher Kickers in der beginnenden Regionalliga-Saison. In unserem Teamcheck präsentieren wir die Ausgangslage der Clubs und ihre Ziele.

Fünf hessische Mannschaften kämpfen in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest um ihre fußballerische Zukunft. Passend zum Start der vierten Spielklasse an diesem Wochenende stellen wir die Vereine, den Stand der Vorbereitung und ihre Ziele vor. Den Auftakt machen zwei Clubs mit großen Namen: Der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Im zweiten Teil folgen dann der KSV Hessen Kassel, der TSV Steinbach und Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf.

FSV Frankfurt

Das ist die Ausgangslage

Nach Insolvenz und Drittliga-Abstieg war der Umbruch beim FSV riesengroß. "Es sind eigentlich alle gegangen", sagt Trainer Alexander Conrad, der ebenfalls neu bei den Bornheimern anheuerte. Bei der Zusammenstellung des Kaders setzte man wegen der fehlenden Finanzen notgedrungen auf junge, hungrige Spieler. "Der FSV ist immer noch eine gute Adresse, um sich ins Schaufenster zu stellen. Die Infrastruktur stimmt", meint Conrad.

Zumindest einige Akteure wie Andreas Pollasch (zuletzt VfB Oldenburg), Ahmed Azaouagh (Berliner AK), Patrick Huckle (RW Essen), Robert Schick (VfL Wolfsburg II) oder Christoph Becker (Kaiserslautern II) spielten bereits höherklassig. Alban Sabah (SSVg Velbert) durfte einst bei Schalke 04 sogar Europa-League-Luft schnuppern. Ein paar Neue sollen noch hinzukommen. Unklar ist weiter die Zukunft von Routinier Patrick Ochs, der nach einem Kreuzbandriss noch monatelang ausfallen wird.

Das sind die Ziele

Ein konkretes Saisonziel haben die Frankfurter nicht ausgegeben, doch nach zwei Abstiegen in Folge steht der Klassenerhalt zunächst einmal über allem. "Die Liga hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt, gerade weil die Spitzenteams den Aufstieg verpasst haben", erklärt Coach Conrad, der Mannheim, Saarbrücken, Elversberg, Hoffenheim und Steinbach erneut zu den heißesten Anwärtern zählt.

Alexander Conrad ist der neue starke Mann beim FSV Bild © Imago

Für die Bornheimer zähle es, trotz der noch fehlenden Mechanismen einen guten Start hinzulegen, um sich frühzeitig ein Polster nach hinten zu verschaffen. Mit laufintensivem und kampfbetontem Spiel wolle man zudem die leidgeplagten eigenen Zuschauer wieder häufiger zufrieden stellen. "Wenn das oft der Fall ist, werden wir die Ergebnisse bekommen", meint Conrad zuversichtlich.

Kickers Offenbach

Das ist die Ausgangslage

OFC-Sportdirektor Sead Mehic Bild © Imago

Der OFC setzt auf Konstanz. Fast das komplette Team aus der vergangenen Saison ist zusammengeblieben, von den Stammkräften haben lediglich Bryan Gaul (SV Elversberg) und Robin Scheu (Fortuna Köln) den Club verlassen. "Wir hätten sie gerne behalten, aber nicht um jeden Preis", sagt Sportdirektor Sead Mehic und verweist ein Jahr nach dem wiederholten Insolvenzverfahren auf die weiterhin angespannte Finanzlage.

Verstärkt hat sich der OFC vor allem in der Offensive: Neuzugang Florian Treske erzielte in den vergangenen vier Spielzeiten stolze 62 Regionalliga-Tore für Wormatia Worms. Torjäger Niklas Hecht-Zirpel von Absteiger FC Nöttingen und Hessenliga-Ballermann Varol Akgöz von RW Frankfurt ergänzen die neue Angriffsreihe. Rechtzeitig vor Saisonstart meldete sich zudem Torwart-Routinier Daniel Endres nach langer Verletzung wieder fit. "Er ist ein Leader, ein Führungsspieler und nicht umsonst unser Kapitän", schwärmt Mehic.

Das sind die Ziele

Die Kickers wollen nach Platz sechs im Vorjahr – addiert man die abgezogenen neun Punkte hinzu – diesmal gerne noch eine Schippe drauflegen. "Die Mannschaft ist zusammengewachsen, wir können mit den Jungs etwas aufbauen", meint Manager Mehic. Vom Aufstieg ist angesichts der zahlungskräftigeren Konkurrenz aus Mannheim oder Elversberg zwar nicht offiziell die Rede. Gegen die Rolle als Überraschungsteam hätte man am Bieberer Berg aber nichts einzuwenden.

Ein wichtiger Pluspunkt soll gerade zu Saisonbeginn die Eingespieltheit werden. Mit einem guten Start will sich der OFC oben festbeißen. Dass in den Testspielen wie beim 1:4 gegen Ligarivale Stuttgarter Kickers noch nicht alles rund lief, ist für Mehic eher zweitrangig: "Der Trainer hat viel ausprobiert und neue Erkenntnisse gewonnen. Wir wollen flexibler werden."