Das Flutlicht am Bieberer Berg geht in der ersten Runde des DFB-Pokals für die Würzburger Kickers und Werder Bremen an. Bild © Imago

Am Bieberer Berg in Offenbach haben die Fans schon große Pokalabende erlebt. Am 12. August könnte einer hinzu kommen. Allerdings sind dann nicht die Offenbacher Kickers dabei – dafür aber die Kickers aus Würzburg.

Die erste Runde des DFB-Pokals steht Anfang August an und mit dabei sind dann auch die Kickers mit einem Spiel am Bieberer Berg. Es könnte für Fans der Offenbacher eigentlich nicht besser klingen, würde es sich bei den Kickers nicht um den Drittligisten aus Würzburg handeln. Der ist am 12. August nämlich im Stadion der Offenbacher zu Gast und trägt dort seine Pokalpartie gegen Werder Bremen aus.

Noch lieber hätten die Unterfranken vor heimischer Kulisse gespielt. Doch nach 19.30 Uhr darf im Würzburger Stadion aus Lärmschutzgründen kein Spiel mehr angepfiffen werden und der Deutsche Fußball-Bund lehnte einen Antrag der Kickers ab, die für 20.45 Uhr geplante Partie vorzuverlegen. "Der Verein war dann auf der Suche nach einem adäquaten Standort und da sind sie auf uns zugekommen", sagte Andreas Herzog, Geschäftsführer der Stadiongesellschaft Bieberer Berg, im Gespräch mit dem hr-sport. "Das ist eine Notsituation. Da war es für uns selbstverständlich, dass wir helfen."

Spielstätte mit Wohlfühlfaktor

Auch eine Verlegung nach Nürnberg, Fürth oder Schweinfurth hatten die Verantwortlichen erwogen, entschieden sich aber schließlich für die Traditionsspielstätte in Offenbach. "Wir sind sehr froh, dass wir in kürzester Zeit in Offenbach einen Partner gefunden haben, der uns diesen Umzug ermöglicht", sagte Würzburgs Vorstandschef Daniel Sauer. Der Bieberer Berg sei "die klar beste Lösung".

Rund 120 Kilometer müssen die Fans der Würzburger dafür allerdings auf sich nehmen. Herzog ist dennoch überzeugt, dass sie sich im Offenbacher Stadion wohlfühlen werden. "Die Farben stimmen ja schließlich überein", so der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. "Und außerdem ist der Bieberer Berg für Pokalsensationen bekannt."

Willkommene Einnahmen

Für die Würzburger könnte es also ein ganz besonderes Spiel werden und auch die Offenbacher Gastgeber freuen sich auf den Pokalabend. "Es macht einfach Spaß, ein Pokalspiel auszurichten, und wir hoffen auf eine tolle Partie", so Herzog. "Für die Stadt und den Verein wird es in jedem Fall etwas Besonderes." Was die Offenbacher mit der Vermietung ihres Stadions verdienen, darüber schweigen sich die Verantwortlichen aus – nur so viel: "Das sind Einnahmen, die immer willkommen sind", so Herzog.

In das Ticketing ist auch der OFC involviert. Am Freitag gab es ein erstes Treffen mit Betreibergesellschaft, den Verantwortlichen des Regionalligisten und den Gästen aus Würzburg. Schließlich soll am 12. August alles reibungslos laufen. Vielleicht wäre dann nicht das letzte Mal in diesem Jahr ein DFB-Pokalspiel am Bieberer Berg zu Gast. "Der Pokal lebt ja von Überraschungen und wer weiß, vielleicht spielen die Kickers dann ja auch die zweite Runde bei uns", scherzte Herzog. Solang sie dafür nicht so weit fahren müssen, wie die Fans von TuS Koblenz, die für das "Heimspiel" ihrer Mannschaft gegen Dynamo Dresden ins etwa 430 Kilometer entfernte Zwickau reisen müssen, dürfte es ihnen recht sein.