In der Regionalliga Südwest haben die Offenbacher Kickers, der TSV Steinbach und Hessen Kassel am Samstag die volle Punktzahl eingefahren. Nichts zu holen gab’s für Watzenborn-Steinberg.

Im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest haben die Offenbacher Kickers einen wichtigen Heimsieg gelandet. Im Kellerduell mit dem Namensvetter aus Stuttgart setzte sich der OFC am Samstag auf dem Bieberer Berg souverän mit 2:0 durch. Konstantinos Neofytos (40. Minute) und Dren Hodja (44.) machten schon vor dem Pausenpfiff alles klar. Kurz vor dem Doppelschlag hatte bei den Schwaben Ryan Malone wegen einer Tätlichkeit (38.) die Rote Karte gesehen.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Neofytos (40.), 2:0 Hodja (44.)



Rote Karte: Malone (38./Stuttgart)

Zuschauer: 5.501 Ende der weiteren Informationen

Schmeer schnürt Doppelpack

Mit dem gleichen Ergebnis behielt der KSV Hessen Kassel gegen den 1. FC Kaiserslautern die Oberhand. Zum Matchwinner bei den heimstarken Nordhessen avancierte Sebastian Schmeer, der einen Doppelpack (27. und 42.) zum 2:0-Erfolg schnürte. Der Offensivmann vergab in der 53. Minute, als er einen Foulelfmeter verschoss, sogar noch seinen dritten Treffer. Bei den Roten Teufeln war Bernard Kyere bereits nach 14 Minuten wegen einer Notbremse mit "Rot" vom Platz geflogen.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - 1. FC Kaiserslautern II 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Schmeer (27.), 2:0 Schmeer (42.)



Bes.Vork.: Schmeer vergibt FE (53.)



Rote Karte: Kyere (14./Kaiserslautern)

Zuschauer: 1.605 Ende der weiteren Informationen

Steinbach gelingt Wiedergutmachung

Gejubelt wurde auch in Haiger, wo der TSV Steinbach den FC Homburg mit 2:0 in die Schranken wies. Die Tore in Haiger erzielten Dino Bisanovic (58.) und Mirko Schuster (76.). Damit gelang den Mittelhessen die Wiedergutmachung für die Niederlage in Kaiserslautern. Dort hatte der Tabellendritte beim 0:3 wichtige Punkte im Rennen um Relegationsplatz zwei eingebüßt.

Weitere Informationen TSV Steinbach - FC Homburg 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Bisanovic (58.), 2:0 Schuster (76.)



Zuschauer: 1.190 Ende der weiteren Informationen

Teutonia kommt unter die Räder

Nichts zu holen gab's indes für Teutonia Watzenborn-Steinberg. Der Tabellenvorletzte zog beim 1. FC Saarbrücken klar mit 1:4 den Kürzeren. Steven Zellner (10./FE/68.) und Patrick Schmidt (50./87.FE) waren für die Saarländer erfolgreich. Markus Müller (58.) hatte zwischenzeitlich für Watzenborn verkürzen können.