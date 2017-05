Tobias Cramer kassierte mit dem KSV Hessen eine Niederlage in Saarbrücken.

Tobias Cramer kassierte mit dem KSV Hessen eine Niederlage in Saarbrücken. Bild © Imago

Ende mit Schrecken für die hessischen Regionalligisten: Kickers Offenbach, Hessen Kassel, der TSV Steinbach und Absteiger Watzenborn-Steinberg haben am letzten Spieltag Niederlagen eingesteckt.

Der SC Teutonia Watzenborn-Steinberg hat sich am Samstag mit einer 2:4 (1:3)- Heimniederlage aus der Regionalliga Südwest verabschiedet. Der Absteiger unterlag am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse dem FC Homburg. Macheda hatte die Hausherren in Führung gebracht (22.). Schmitt (28.), Hesse (33.), Cecen (35./FE) und Kluft (76.) drehten die Partie jedoch zugunsten der Gäste. Lemke (72.) gelang noch der Ehrentreffer.

Weitere Informationen TEUTONIA WATZENBORN-STEINBERG - FC HOMBURG 2:4 (1:3) Tore: 1:0 Macheda (22.), 1:1 Schmitt (28.), 1:2 Hesse (33.), 1:3 Cecen (35./FE), 2:3 Lemke (73.), 2:4 Kluft (78.)



Besonderes Vorkommnis: Macheda (Watzenborn) vergibt Foulelfmeter (37.)



Zuschauer: 612 Ende der weiteren Informationen

Steinbach wird Fünfter

Der TSV Steinbach hat im letzten Spiel vor der Sommerpause noch einmal eine Niederlage eingesteckt. Die Mittelhessen verloren in Pirmasens mit 0:2 (0:0) und beenden die Saison damit auf Tabellenrang fünf. Die Tore erzielten Krob (48.) und Cisse (52.).

Weitere Informationen FK PIRMASENS - TSV STEINBACH 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Krob (48.), 2:0 Cisse (52.)



Zuschauer: 998 Ende der weiteren Informationen

OFC verliert in Stuttgart

Auch Kickers Offenbach beendete die Saison mit einem Negativerlebnis. Beim VfB Stuttgart II unterlag die Mannschaft von Trainer Reck mit 0:2 (0:1). Bei den Schwaben wurde Breier mit seinen beiden Treffern (32., 72.) zum Matchwinner. Der OFC, mit neun Minuspunkten belegt, beendet die Saison als Zwölfter.

Weitere Informationen VFB STUTTGART II - KICKERS OFFENBACH 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Breier (32.), 2:0 Breier (72.)



Zuschauer: 812 Ende der weiteren Informationen

Nur Rakk trifft für Kassel

Der Tabellenzehnte KSV Hessen Kassel zeigte beim 1. FC Saarbrücken eine ansprechende Leistung, zog aber letztlich mit 1:2 (0:2) den Kürzeren. Nach dem Anschlusstreffer von Rakk (71.) witterten die Löwen nochmal ihre Chance, doch es reichte nicht für die engagierten Kasseler. Der Tabellendritte Saarbrücken jubelte nach Toren von Mendler (2.) und Schmidt (34./ Foulelfmeter)