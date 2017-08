Eintracht Stadtallendorf ist ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Nach dem Überraschungspunkt letzte Woche in Elversberg fuhren die Mittelhessen im ersten Heimspiel gegen den SV Röchling Völklingen einen Sieg ein.

Im Aufsteigerduell gegen Völklingen setzte sich Eintracht Stadtallendorf in der Regionalliga Südwest am Samstag souverän mit 5:3 (3:0) durch. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an. Bereits nach einer Viertelstunde traf Muhamet Arifi zur 1:0 Führung. Del-Angelo Williams (35. Minute) und Laurin Vogt (45.) erhöhten bis zur Halbzeit auf 3:0.

Viele Tore in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Wiederanpfiff lief es für die Eintracht weiterhin wie am Schnürchen. In der 46. Minute bekam sie einen Foulelfmeter zugesprochen, den Erdinc Solak zum 4:0 verwandelte. Wenige Minuten später erzielte Nico Zimmermann für Völklingen das 1:4 (50.). Stadtallendorf ließ sich durch diesen Treffer nicht verunsichern und stellte eine Viertelstunde später durch das Tor zum 5:1 (65.) von Ceyhun Dinler den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Rouven Weber erzielte in der 70. Minute das 2:5 für Völklingen, bevor Milan Ivana zum 5:3-Endstand (77.) einnetzte.