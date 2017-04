Der TSV Steinbach hatte beim Duell in Koblenz im Kampf um den Ball zu häufig das Nachsehen.

Der TSV Steinbach hatte beim Duell in Koblenz im Kampf um den Ball zu häufig das Nachsehen. Bild © Imago

Der TSV Steinbach muss sich wohl auf eine weitere Saison in der Fußball-Regionalliga einstellen. In Koblenz gab es am Samstag eine empfindliche Niederlage.

Rückschlag für den TSV Steinbach im Kampf um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga: Die von Matthias Mink trainierte Mannschaft blieb auch im dritten Spiel in Folge sieglos und verlor am Samstag bei TuS Koblenz mit 1:2 (0:0).

Weitere Informationen Sollte einer der hessischen Regionalliga-Clubs den Sprung auf einen der beiden ersten Tabellenplätze schaffen, trifft er entweder auf den Gewinner der Regionalliga Bayern oder der Regionalliga Nord. Das ergab die Auslosung am Samstag. Erstere wird derzeit von Unterhaching angeführt, letztere vom SV Meppen. Ende der weiteren Informationen

Die Steinbacher müssen ihre leisen Aufstiegshoffnungen somit wohl begraben. Der Abstand zu Relegationsrang zwei beträgt sechs Spiele vor Schluss bereits acht Zähler. Koblenz sicherte sich die drei Zähler innerhalb von nur 180 Sekunden. Michael Stahl und Robert Stark brachten die TuS in der 60. und 63. Minute uneinholbar in Führung, der Anschlusstreffer durch Mittelfeldspieler Torge Bremer (90.+1) fiel zu spät.