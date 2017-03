Watzenborn-Steinberg hat den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt. Dank eines gehaltenen und eines verwandelten Elfmeters kamen die Mittelhessen gegen Pirmasens zu einem Remis.

Teutonia Watzenborn-Steinberg hat im Kampf gegen den Abstieg einen weiteren Punkt eingefahren. Die Mittelhessen trotzten dem FK Pirmasens am Samstag ein 1:1 (0:0) ab. Den Gästetreffer von Dominik Rohracker (49.) glich Markus Müller per Foulelfmeter in der 79. Minute noch aus. Für den Punktegewinn bedanken konnten sich die Hausherren auch bei Keeper Yannik Dauth, der einen Strafstoß von Can Özer parierte (55.).

In der Tabelle bleibt die Teutonia auf dem 18. Rang stehen. Der Rückstand auf den Tabellen-13. Pirmasens beträgt sechs Punkte.