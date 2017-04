Der TSV Steinbach hat das Gewinnen verlernt: Die Mittelhessen kommen gegen Wormatia Worms nicht über ein Unentschieden hinaus und bleiben damit zum sechsten Mal in Folge sieglos.

Beim TSV Steinbach schwinden im Endspurt der Saison langsam aber sicher die Kräfte. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink erkämpfte sich am Freitagabend vor heimischem Publikum gegen Wormatia Worms nach Rückstand zwar ein 1:1 (0:0), wartet damit aber seit nunmehr sechs Partien auf einen Sieg.

Die Mittelhessen, die in der Tabelle der Regionalliga Südwest vorrübergehend auf Rang vier springen, haben ihre gute Form der Hinrunde verloren und trudeln drei Spieltage vor Schluss in Richtung Ziellinie. Arian Emerllahu hatte die Gäste in der 57. Minute in Führung gebracht, Patrick Dulleck glich spät aus (84.).