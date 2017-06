Kickers Offenbach greift wieder an. Die erste Trainingseinheit wird zu einer körperlichen Belastungsprobe. Geht es um das Thema Saisonziel, schwimmt bei vielen der Traum vom Drittliga-Aufstieg mit.

Der Begriff "Anschwitzen" hat zu Beginn dieser Woche eine völlig neue Bedeutung bekommen. Was in jedem anständigen Kochbuch auf das kurze Garen von Gemüse bei geringer Hitze abzielt, entwickelte sich beim Trainingsauftakt von Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach zu einer äußerst schweißtreibenden Angelegenheit.

Mehr als 90 Minuten ließ Cheftrainer Oliver Reck seine Spieler am Montag über den Trainingsplatz auf dem Bieberer Berg flitzen, passen und aufs Tor schießen. Drumherum bis zu 500 Fans, die den ersten Auftritt ihrer Lieblinge nicht verpassen wollten. Das Thermometer hatte da schon längst die 30-Grad-Marke geknackt.

Offener Eindruck

Die Neuzugänge des OFC Niklas-Hecht Zirpel (v.l.), Florian Treske, Varol Akgöz und Trainer Oliver Reck. Bild © Imago

"Die Neuen machen einen sehr, sehr offenen Eindruck", äußerte sich Reck nach der ersten Einheit zufrieden. "Klar, man muss sich erst einmal kennenlernen. Aber ich habe ein gutes Gefühl." Worte, die Niklas Hecht-Zirpel, Florian Treske und Varol Akgöz sicherlich gerne hören.

Die drei Neuzugänge trainierten zum ersten Mal in Kickers-Kleidung. In den nächsten sechs Wochen, bis zum Start der neuen Saison in der Regionalliga Südwest, sollen sie weiter ins Team integriert werden.

Verstärkung ja, Schwierigkeiten nein

Für diesen Zeitraum sind zudem weitere Transfers und Neuzugänge nicht ausgeschlossen. Während sich manch ein Fan an der Seitenlinie einen Innenverteidiger wünschte, sieht Reck dieses Thema naturgemäß realistisch.

"Es ist nichts Neues, dass wir auf dem Markt unterwegs sind. Aber es muss alles in unseren finanziellen Rahmen passen", so der Cheftrainer. "Wir werden keine Aktion starten, die den Verein wieder in eine schwierige Situation führt. Solange ich hier bin, wird das nicht passieren." Die Erinnerungen an die jüngste Insolvenz sind bei OFC noch sehr frisch.

"Dann sind wir alle entspannt"

Doch der Blick in die Zukunft schürt in Offenbach große Hoffnungen. Im Gegensatz zur vergangenen Saison geht es diesmal nicht mit einem Abzug von neun Punkten in die Runde, Auf- statt Abstiegskampf soll das neue Motto sein. Auch das ist in erster Linie ein Wunsch aus dem Kreise der Fans, auch hier hat Reck eine klare Meinung.

„Dann sind wir alle entspannt“, kommentierte er die Aussage eines Fans, er würde sich über Rang eins oder zwei und damit an der Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur dritten Liga freuen. „Aber ich kann das nicht versprechen“, so Reck weiter. „Ich kann nur eins versprechen: „Wir werden genauso engagiert sein wie im letzten Jahr.“