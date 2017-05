Sie sitzen im gleichen Boot: Hessen Kassel, der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Die drei hessischen Traditionsvereine kämpfen im Profifußball um ihre finanzielle Existenz. Eine Bestandsaufnahme.

Der hessische Profi-Fußball macht derzeit schwierige Zeiten durch. Traditionsclubs kämpfen ums finanzielle Überleben, der neueste Patient auf der Intensivstation heißt seit vergangener Woche KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen müssen in den nächsten zwei Wochen zunächst 400.000 Euro aufbringen, sonst gehen die Lichter beim Regionalligisten aus.

KSV-Aufsichtsratschef Matthias Hartmann (li.) Bild © Imago

Aufsichtsratschef Matthias Hartmann sieht die Chancen bei "50:50", um die drohende Insolvenz abzuwenden. "Es kann funktionieren. Aber ich sehe auch Risiken, dass es gründlich danebengehen kann", sagte der Verantwortliche dem hr-sport. Denn mit einem freiwilligen Rückzug in die Hessenliga würden die Schulden nicht kleiner werden, die den KSV in Millionenhöhe belasten. In letzter Konsequenz müssten die Löwen den Verein auflösen, wie sie es bereits 1997 schon einmal getan hatten und einen Neuanfang in der A-Klasse wagen.

FSV gehen rund 800.000 Euro verloren

Aber die Kasseler sind nicht der einzige hessische Proficlub, der mit den Folgen von wegbrechenden Werbeeinnahmen und fehlenden TV-Geldern zu kämpfen hat. Erst vor drei Wochen offenbarte der FSV Frankfurt, wie kritisch die finanzielle Lage des Traditionsclubs ist - Schuldenstand rund drei Millionen. Es folgte schließlich der Gang zum Insolvenzgericht, der einen Abzug von neun Punkten zur Folge hatte und damit den Abstieg des FSV aus der 3. Liga endgültig besiegelte. Ob die Bornheimer angesichts der immens hohen Schuldenlast ab der kommenden Saison in der Regionalliga spielen können, ist derzeit völlig ungewiss.

Bitter ist der Absturz auch deshalb, weil der FSV künftig praktisch keine Fernsehgelder mehr kassieren wird. In der 3. Liga sind es immerhin noch etwa 800.000 Euro. Dagegen gibt es in der Regionalliga bestenfalls vierstellige Beträge, obwohl viele Clubs unter professionellen Bedingungen arbeiten. Dazu müssen die Vereine strenge Auflagen des DFB für Stadien und Sicherheit erfüllen, die weitere Kosten verursachen. Betroffen sind auch die Offenbacher Kickers, die vor der laufenden Runde ebenfalls neun Punkte abgezogen bekamen. Wie der FSV scheiterten auch sie zuletzt mit einem Einspruch gegen die Bestrafung. Im Gegensatz zum vermeintlich künftigen Ligarivalen dürften die Kickers den Abstieg jedoch verhindern.

"Größtes Problem ist die Aufstiegsregel"

OFC-Präsident Helmut Spahn Bild © Imago

Ein schwacher Trost für die Offenbacher, die eigentlich ganz andere Ansprüche haben und 2015 noch ans Tor zur 3. Liga klopften. Übrigens genauso wie der KSV Hessen Kassel, der im Jahr 2013 als Meister in den Aufstiegsspielen scheiterte. "Das größte Problem für uns in der Regionalliga ist die Aufstiegsregel. Wir haben 90 Mannschaften in den Regionalligen - und nur drei steigen auf", monierte OFC-Präsident Helmut Spahn in Richtung DFB.

Nach dem verpassten Aufstieg der Kickers folgten ein Jahr später die Zahlungsunfähigkeit und damit bereits die zweite Insolvenz seit 2013. Jetzt droht dem KSV das gleiche Schicksal. "Wenn Hessen Kassel als einziger Verein in der Situation wäre, würde ich zugeben, es sind individuelle Fehler. Doch es ist vielmehr ein strukturelles Problem, dass vom DFB meiner Meinung nach nicht richtig ernst genommen wird", kritisierte Aufsichtsratschef Hartmann.

"Du machst die Vereine wirtschaftlich kaputt"

Ex-FSV-Manager Bernd Reisig Bild © Imago

In die gleiche Kerbe schlägt Bernd Reisig. "In einer solchen Liga, wo so viele Traditionsvereine sind, muss der Meister aufsteigen", wetterte der Ex-Manager des FSV Frankfurt. "Das ist ein Systemproblem. Du machst die Vereine wirtschaftlich kaputt." Reisig sieht aber kein "hessisches, sondern ein Problem aller Traditionsvereine." Und sieht teilweise die Schuld bei den Vereinen selbst: "Man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Die Vereine leben über ihre Verhältnisse."

Dass nicht nur der KSV und der OFC betroffen sind, zeigt ein Blick über Hessen hinaus. Auch in den anderen Regionalliga-Staffeln gibt es genügend Sorgenkinder, melden Vereine Insolvenz oder kündigen ihren Rückzug nach Rundenende an. Längst fordern viele Clubs ein gesichertes Aufstiegsrecht für die Regionalliga-Meister. Aber der DFB blockt bei diesem Thema bislang ab. Doch aktuell dürfte allen voran Hessen Kassel ganz andere Sorgen haben.