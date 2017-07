Die Stadt Frankfurt und der DFB übernehmen im Streit um die Rennbahn die Pole Position. Mit diesem Zwischensprint wollen sie einer Revision am Bundesgerichtshof zuvorkommen.

Nach dem juristischen Sieg vor dem Oberlandesgericht will die Stadt Frankfurt so schnell wie möglich die Räumung des Geländes der Galopprennbahn durchsetzen. "Wir sind gerade dabei, die Überweisung auszufüllen", sagte Jochen Strack, kommissarischer Leiter des Liegenschaftsamtes, am Montagmorgen der dpa.

Einen Schritt schneller sein

Mit der Sicherheitsleistung in Höhe von 350.000 Euro kann die Stadt verhindern, dass eine Sicherheitszahlung des Renn-Klubs aufschiebende Wirkung für die Räumung hat. Sobald die Zahlung bei Gericht eingegangen sei, würden die Rechtsanwälte des Renn-Klubs benachrichtigt, sagte Strack.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte am Donnerstag die Berufungsklage des Renn-Klubs zurückgewiesen. Der Renn-Klub will noch am Montag gegen das Urteil Revision einlegen. Doch selbst wenn der Bundesgerichtshof (BGH) zu einem anderen Urteil kommen sollte, wäre die Rennbahn zu diesem Zeitpunkt womöglich bereits Geschichte: Die Stadt Frankfurt will mit Hilfe eines Gerichtsvollziehers die Übergabe des Geländes erreichen, sobald das möglich ist.

DFB-Akademie soll zeitnah kommen

Einen genauen Zeitplan konnte Strack am Montag noch nicht nennen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem Gelände eine Leistungsakademie errichten.