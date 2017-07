Nachdem die Stadt Frankfurt im Rennen um die Rennbahn kurzzeitig die Pole Position übernahm, gibt jetzt wieder der Renn-Klub Gas. Das Gelände wird inzwischen sogar von einer Sicherheitsfirma bewacht.

Im Streit um die Frankfurter Galopprennbahn ist weiter kein Ende in Sicht. Nach dem juristischen Sieg vor dem Oberlandesgericht will die Stadt Frankfurt die Räumung des Geländes zwar schnellstmöglich durchsetzen und wird dafür auch die geforderte Sicherheitsleistung von 350.000 Euro hinterlegen. "Wir sind gerade dabei, die Überweisung auszufüllen", sagte Jochen Strack, kommissarischer Leiter des Liegenschaftsamtes, am Montagmorgen der dpa. Der Renn-Club denkt aber auch weiterhin nichts an Aufgeben und zieht umgehend nach.

"Auch wir werden natürlich bezahlen", bestätigte Schatzmeister Graf Carl Philipp zu Solms-Wildenfels am Montag dem hr-sport und kündigte direkt den nächsten Schritt an. "Wir bereiten zudem gerade die Revision am Bundesgerichtshof vor."

Der Renn-Club gibt nicht auf

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte am Donnerstag die Berufungsklage des Renn-Klubs zurückgewiesen und damit einen Teilerfolg im Rechtsstreit um die neue Fußball-Akademie auf dem Gelände der Galopprennbahn errungen. Die letzte Instanz für den Renn-Club ist nun, den BGH in Karlsruhe anzurufen. "Und genau das werden wir natürlich tun", so Solms-Wildenfels.

Da die Galopper zusätzlich zur Revision von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, einen Antrag auf vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung zu stellen, werden auf der Rennbahn wohl vorerst keine Bagger anrollen. "Wir haben eine Sicherheitsfirma vor Ort, die das Gelände bewacht", so Solms-Wildenfels, der bei Widerhandlung auch den DFB vor Gericht ziehen will. "Es wird keinen anderen Weg geben als den von Gesetz und Rechtsordnung."

Es bleibt weiter spannend

Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts kündigte zwar an, dass eine mögliche Revision in der Regel zeitnah geklärt werde. Wann und ob der DFB mit der Bau der Akademie beginnen kann, ist aber wohl weiter offen.