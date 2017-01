Der aktuell erneut vom Abstieg bedrohte SV Wehen Wiesbaden will mit Schwung in das neue Fußball-Jahr starten. Im Januar reiht sich daher ein Termin an den nächsten: Trainingslager in Spanien, Neujahrsempfang und der Rückrundenauftakt am Samstag.

Hessens Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) sowie Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) waren der Neujahrsempfang-Einladung des Drittligisten genauso gefolgt wie rund 200 weitere Gäste, zu denen auch Nia Künzer (Weltmeisterin 2003) und Carolin Hingst (Sechste im Stabhochsprung bei den Olympischen Spielen in Peking 2008) gehörten. Eine Gesprächsrunde mit dem früheren Bundesliga-Profi Stefan Kuntz – aktuell Trainer der U21-Nationalmannschaft – sorgte für sportlichen Gesprächsstoff.

Zwar dürfte den Verantwortlichen des SVWW angesichts des 18. Tabellenplatzes der Sinn eher weniger nach Feiern stehen, einen Grund zum Anstoßen gab es mit dem zehnten Geburtstag der Brita-Arena aber trotzdem. Nach dem Zweitligaaufstieg 2007 war das Stadion in Wiesbaden in Rekordzeit erbaut worden. Daran – sowie an weitere Fakten und Geschichten – erinnerten der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Hankammer und die Geschäftsführer Thomas Pröckl, Nico Schäfer (beide Wehen Wiesbaden) sowie Stefan Blöcher (Brita-Arena).

Rückrundenstart: SVWW in Aalen, FSV gegen Kiel

Weitere Informationen FSV empfängt Kiel Der FSV Frankfurt trifft am Samstag (14 Uhr) auf Holstein Kiel. Dabei werden Fabian Schleusener (Kreuzbandriss), Massimo Ornatelli (Sprunggelenk), Leon Hammel und Nahom Gebru (beide Reha) fehlen. "Kiel gehört mit einem sehr breiten Kader zu den Top-Mannschaften der Liga", sagte FSV-Trainer Roland Vrabec. "Hier treffen zwei ähnliche Philosophien aufeinander. Daher denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird, das von vielen kleinen Details entschieden wird." Ende der weiteren Informationen

Den Rückrundenauftakt an diesem Samstag bestreiten die Landeshauptstädter allerdings auswärts. Anpfiff der Partie beim Tabellenachten und daher favorisierten VfR Aalen ist um 14 Uhr. Die Vorbereitung der vergangenen Wochen verlief in den Augen von Cheftrainer Torsten Fröhling überaus positiv. "Für uns wird es in erster Linie darum gehen, die Abstiegsplätze schnellstmöglich zu verlassen", sagte er.

Personell wird der SVWW dieses Unterfangen zunächst aber arg gebeutelt angehen müssen. Zwar hat sich das Trio aus Vize-Kapitän David Blacha, Daniel Wein und Jann Bangert rechtzeitig fit gemeldet, die Neuzugänge Patrick Breitkreuz (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Evans Nyarko müssen hingegen passen. Nyarko zog sich gleich im Training am Mittwochnachmittag einen Muskelfaserriss zu. "Das ist sehr ärgerlich, aber solche Dinge passieren im Fußball", sagte Fröhling.