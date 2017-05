Rot-Weiss Frankfurt spielt auch in der nächsten Saison in der Hessenliga.

Rot-Weiss Frankfurt hat den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Im Relegationsspiel gegen den SV Röchling Völklingen hätte der Hessenligist mit sieben Toren Vorsprung gewinnen müssen. Dies gelang nicht.

Das "Wunder vom Brentanobad" ist ausgeblieben. Im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga kam Rot-Weiss Frankfurt am Mittwochabend gegen den SV Röchling Völklingen nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst somit erneut den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen. Varol Akgöz erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer für Rot-Weiss. Felix Dausend glich für Völklingen in der 70. Minute aus und bescherte seinem Club damit den Aufstieg in die Viertklassigkeit.