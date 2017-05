Raus mit Applaus? Oder ab in die Regionalliga? RW-Trainer Daniyel Cimen möchte nichts ausschließen.

RW Frankfurt will Mini-Chance nutzen

Rot-Weiss Frankfurt wird wohl auch in diesem Jahr nicht in die Regionalliga Südwest aufsteigen. Im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde muss das Team von Trainer Daniyel Cimen sieben Tore schießen. Mindestens.

Rot-Weiss Frankfurt hat die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen. Theoretisch zumindest. Viel Hoffnung haben aber selbst die größten Optimisten beim Hessenligisten vor dem alles entscheidenden Spiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Röchling Völklingen nicht mehr. Das gab selbst der Vorstand auf der Homepage des Vereins zu . "Aber ausschließen möchte ich es auch nicht", sagt RW-Trainer Daniyel Cimen im Gespräch mit dem hr-sport.

Kein blindes Anrennen

Die Ausgangslage ist denkbar schlecht: Die Rot-Weissen müssen ihr Heimspiel im Stadion am Brentanobad gegen die Saarländer nicht nur gewinnen, sie müssen auch mindestens sieben Tore mehr schießen als der Gegner. Einen Gegner, der mit 41 Gegentoren in 34 Ligaspielen die beste Defensive der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stellt. Einen Gegner, dem ein Unentschieden für den Aufstieg reicht.

Weitere Informationen Wer steigt wann auf? Gewinnt Rot-Weiss Frankfurt gegen den SV Völklingen mit mindestens sieben Toren Vorsprung, steigen die Hessen in die Regionalliga Südwest auf. Gewinnt RW mit weniger als sieben Toren, ist Bissingen aufgestiegen. Völklingen würde ein Remis gegen Frankfurt reichen, um in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen. Ende der weiteren Informationen

"Ich gehe davon aus, dass Völklingen defensiv agieren wird. Das haben sie auch schon im ersten Spiel der Aufstiegsrunde getan. Sie arbeiten sehr gut gegen den Ball", so Cimen. Die Aufgabe der Frankfurter ist es, den Abwehrverbund der Gäste zu knacken. Und das am besten sieben Mal. Entsprechend offensiv wird der Coach sein Team ausrichten, auch wenn er nicht von der ersten Sekunde an alles nach vorne schmeißen möchte. "Die Jungs können befreit aufspielen. Wir haben nichts zu verlieren", gibt der 32-Jährige die Marschroute vor.

Vier Elfmeter, zwei verschossen, 0:4

RW möchte sich mit einer guten Leistung in die Sommerpause verabschieden. "Wir haben insgesamt eine tolle Saison gespielt", lobt der ehemalige Eintracht-Profi. In der Rückrunde kassierten die Frankfurter insgesamt nur zwei Niederlagen. Eine davon war allerdings das 2:3 beim TSV Lehnerz am letzten Spieltag. Das kostete RW den direkten Aufstiegsplatz. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde kam der Hessenligist dann so richtig unter die Räder.

Beim württembergischen Aufstiegsaspiranten FSV 08 Bissingen verloren die Hessen mit 0:4. Die Gastgeber waren zwei Mal per Foulelfmeter erfolgreich – und verschossen im Laufe des Matchs zwei weitere Strafstöße. "Da kam einfach alles zusammen", so Cimen: "Wir haben nicht unseren besten Fußball gespielt, unsere Chancen nicht genutzt und dann kamen noch ein paar zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen dazu." Der Traum vom Aufstieg rückte in weite Ferne.

Keine Konkurrenz

Trotz der schier aussichtslosen Situation hofft man beim Verein, dass am Mittwoch noch einmal viele Zuschauer zur Unterstützung ins Stadion am Brentanobad kommen. "Soweit ich weiß, ist parallel kein anderes Spiel", wirbt Cimen um die möglicherweise letzte Chance, vor der Sommerpause noch ein Fußballspiel live zu erleben. Und sollte es am Ende tatsächlich klappen mit dem "Wunder vom Brentanobad" können Besucher noch ihren Enkelkindern sagen: Ich war damals dabei.