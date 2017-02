Nach dem Sieg der Frankfurter Eintracht gegen Darmstadt 98 gab es nur ein Thema: die Leistung von Schiedsrichter Manuel Gräfe. Die Stimmen zum Spiel.

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben der Eintracht das Spiel schwer gemacht. Für mich hat der Schiedsrichter das Spiel entschieden. Ein gern gesehener Gast sind wir nicht in der Liga bei den Schiedsrichtern. Wir haben schon gegen Köln einen Elfmeter nicht bekommen. Bei uns muss es schon ein glasklarer Elfmeter sein, damit wir einen Pfiff bekommen. Gegen uns wird jede Kleinigkeit gepfiffen.

Niko Kovac Bild © picture-alliance/dpa

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Darmstadt stand massiv und hat die Räume eng gemacht. Wir haben in der 2. Hälfte den Druck erhöht und sind der verdiente Sieger. Bei unserem Elfmeter sieht man ganz klar, dass Milosevic den Jesus hält. Bei der anderen Aktion geht David mit dem Körper rein, das sind zweierlei Sachen. Aber wenn er den für Darmstadt pfeift, können wir uns nicht beklagen.

Jan Rosenthal (Darmstadt 98): Wir haben es lange geschafft und dann kriegen wir einen Elfmeter, den man auch bei uns seit drei Wochen geben kann, aber den kriegt man hier jetzt halt. Ich habe mit Gräfe (Schiedsrichter, Anm. d. Red.) gesprochen. Das war Doofheit. Er hat ihn drei Mal verwarnt und dann müssen wir uns das ankreiden. Aber wir können nicht jedes Mal den Nackenschlag durch so eine Geschichte kriegen. Wir können in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir haben auch eine Situation, die vielleicht elfmeterwürdig ist. Wir haben Druck aufgebaut, haben den Mut gehabt, aber am Ende schwinden dann auch die Kräfte, man gewinnt die Zweikämpfe nicht mehr und dann ist es ein Qualitätsunterschied. Wir müssen halt irgendwann punkten. Wir geben uns weiter nicht auf.

Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt): Es war von Anfang an ein schwieriges Spiel. Wir mussten Geduld bewahren. Das haben wir gut gemacht. Wir haben den Ball laufen lassen, unsere Möglichkeiten gesucht, aber der letzte Pass hat oft gefehlt. Aber wenn man den Druck erhöht, hofft man, dass dann irgendwann mal einer durchrutscht.

Jan Rosenthal (li.) und Hamit Altintop Bild © Imago

Hamit Altintop (Darmstadt 98): Es ist natürlich ärgerlich, dass wir hier verlieren und wieder mit leeren Händen dastehen. Ich kann mir vorstellen, wie die negativen Ergebnisse die Jungs belasten. Aber wir müssen positiv sein. Darmstadt 98 hat vor drei, vier Jahren noch in einer anderen Liga gespielt. Dann muss man jetzt die Spiele genießen und nicht immer draufhauen und negativ sein. Ich glaube, dass die Mannschaft alles gibt. Ich werde hoffentlich auch die nächsten Wochen mehr Einsatzzeiten haben. Wir werden das anpacken, hoffen, beten und Gas geben, damit die Wende noch kommt. Im Fußball passieren immer Wunder. Das können wir schaffen.

Alexander Meier (Eintracht Frankfurt): Wir haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan, aber die zweite Halbzeit war es dann verdient. Ich weiß nicht, ob es Elfmeter war, aber auch egal. Wir wollten ein schnelles Tor machen, das ist uns nicht gelungen. Dann kann man nicht einfach volle Granate nach vorne spielen und hinten alles öffnen, sondern muss Geduld haben und das hatten wir.