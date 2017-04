Seit zehn Jahren unterstützt das Projekt "Fußball trifft Kultur" die Integration und Bildung von Kindern. Das Prinzip: Als Belohnung für Extra-Unterricht gibt es professionelles Training – auch mit Hilfe von Eintracht Frankfurt.

Organisiert wird das bundesweite Projekt (kurz FtK) von der gemeinnützigen Gesellschaft LitCam mit finanzieller Unterstützung der Bundesliga-Stiftung. Die Eintracht ist als Kooperationspartner in Frankfurt von Anfang an dabei. "Als großer Akteur in der Stadt übernehmen wir auch gesellschaftliche Verantwortung und helfen Kindern, die besondere Förderung brauchen", so Eintracht-Vorstand Fredi Bobic.

Das Ziel von FtK ist, Integration und Bildung von sozial benachteiligten Kindern zu fördern. Sie kommen ein Mal im Jahr bei einem Bundesliga-Spiel der Eintracht kostenlos ins Stadion, besuchen das Eintracht-Museum oder lernen bei Ausflügen andere kulturelle Einrichtungen kennen. Und sie bekommen Fußballunterricht durch Jugendtrainer, die meist bei der Eintracht arbeiten.

Fünf Schulen aus Frankfurt dabei

Insgesamt fünf Schulen machen in Frankfurt bei dem Projekt mit. Eine davon ist die Albert-Schweitzer-Schule im Stadtteil Frankfurter Berg. An der Grundschule bekommen etwa 25 Schüler zwei Mal die Woche Extra-Unterricht durch einen Lehramtsstudenten. Danach gibt es eine Stunde Fußball unter Anleitung eines professionellen Trainers. Die Kosten trägt LitCam.

Die Kinder sollen so motiviert werden, nach dem regulären Unterricht in der Gruppe noch einmal extra zu lernen. Ein Teil der Schüler übt still mit dem Buch, während die anderen mit dem Nachhilfelehrer laut Deutsch lernen. Unter den FtK-Schülern sind viele Flüchtlingskinder. "Es ist spannend zu sehen, wie zielstrebig sie lernen wollen", sagt Schulleiterin Monika Lack.

Gute Erfahrungen

Beim Extra-Unterricht gibt es mehr Freiräume als im Lehrplan. Durch die freie Themenwahl würden die Kinder merken, wo überall die deutsche Sprache notwendig ist. "Wir hatten schon Flüchtlingskinder, die konnten sich bereits nach vier Wochen darüber unterhalten, wie die Eintracht am Wochenende gespielt hat", so Lack.

Die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre hat noch etwas anderes gezeigt. Durch die Bewegung und das Training können sich die Kinder im Unterricht besser konzentrieren. "Das führt zu besseren Leistungen in der Schule", sagt LitCam-Direktorin Karin Plötz. Wichtig ist ihr, dass von dem Projekt vor allem Kinder profitieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden. "Wir wollen nicht nur Abiturienten hervorbringen, die Kinder sollen sich gut ins Leben einbringen", so Plötz.

Feierstunde am Donnerstag

Am Donnerstagabend kamen FtK-Kinder anlässlich des zehnjährigen Jubiläums zu einer Feierstunde ins Haus des Buches. Dort trafen sie Fredi Bobic und Fußballweltmeisterin Nia Künzer, die Projektpatin. Vielleicht haben die Kinder die Gelegenheit, sich von den Profis schon mal Tipps für große Wettbewerbe zu holen. Mitte Juni treffen sich mehrere hundert Kinder aus ganz Deutschland beim Turnier um den FtK-Wanderpokal. Austragungsort 2017 ist Dortmund. Im Endspiel-Krimi 2016 siegte übrigens eine Mannschaft aus Frankfurt im Neun-Meter-Schießen.