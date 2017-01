Entspannung war gestern: Für die Fußballer von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 wird es im neuen Jahr direkt wieder ernst. Zum Schwitzen in der Winter-Vorbereitung fliegen beide Bundesligisten erst mal ins Warme.

Zwei Wochen. Ein längeres Winterpäuschen ist den hessischen Fußball-Bundesligisten in dieser Saison nicht vergönnt. Immerhin blieb um die Jahreswende kaum Zeit Speck anzusetzen, könnte man meinen. Wie es genau um die Fitness ihrer Spieler bestellt ist, prüfen Eintracht-Coach Niko Kovac und der neue Darmstädter Chef Torsten Frings jeweils in einem Trainingslager. Der hr-sport gibt einen Überblick zu den Winterfahrplänen beider Clubs.

Das Trainingslager

In Frankfurt war man sich schnell einig: Die Wintervorbereitung sollte auch im Jahr 2017 in Abu Dhabi stattfinden. Dort hatten die Hessen in der jüngeren Vergangenheit beste Erfahrungen gemacht. Beinahe jedoch hätte die Eintracht den Trip in die Wüste dieses Mal abgesagt: Weil es in der Vergangenheit immer wieder Probleme bei der Einreise von Israelis in die Vereinigten Arabischen Emirate gab, stand die Abreise von Taleb Tawatha lange Zeit in den Sternen. Erst als Mitte Dezember das Okay für den israelischen Linksverteidiger kam, konnte und wollte die Reisegruppe buchen. Den Trainingsauftakt bestreitet die Eintracht am 3. Januar noch daheim, vom 4. bis 15. Januar gastiert der Club in Abu Dhabi.

Derartige Probleme hatten die Lilien im Vorfeld nicht. Die Buchung ihrer Reise ins spanische San Pedro del Pinatar verlief ohne unangenehme Störgeräusche. Dort bereitet sich das Bundesliga-Schlusslicht vom 6. bis 13. Januar auf die Restrunde vor. Trainingsauftakt in Darmstadt ist ebenfalls an diesem Dienstag.

Die Vorbereitungsgegner

Darum macht die Eintracht derzeit noch ein mittelgroßes Geheimnis. Offiziell wurden bislang keine Testspiel-Gegner bekanntgegeben. Voraussichtlich wird Frankfurt aber gegen den Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV und Zenit St. Petersburg antreten. Die genauen Termine werden noch festgelegt.

Darmstadt 98 hat seine Schäfchen in dieser Hinsicht bereits im Trockenen. In Spanien bestreiten die Lilien Testspiele gegen den Drittligisten Preußen Münster (9. Januar) und den belgischen Erstligisten KRC Genk (11. Januar). Nach der Rückkehr wartet Zweitliga-Club VfL Bochum (14. Januar).

Die Neuzugänge

Die Eintracht hat wenige Tage vor Jahresende auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Andersson Ordonez einen Mann für die Defensive verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom frischgebackenen ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hat. Weil die Eintracht in der Defensive ohnehin gut steht, kann der Südamerikaner ohne Druck in Ruhe integriert werden. Ob die Hessen noch einen weiteren Spieler verpflichten, steht in den Sternen. Als möglicher Abgang wird Haris Seferovic gehandelt.

Während Ordonez also alle Zeit der Welt hat, ist der Neue bei den Lilien gleich als Chef gefordert: Torsten Frings wurde als Nachfolger des erfolglosen Norbert Meier verpflichtet und soll Darmstadt als Trainer-Novize zum Klassenerhalt führen. Und selbst wenn das nicht gelingen sollte, würden die Lilien voraussichtlich mit Frings in die 2. Bundesliga gehen. Neues Spielermaterial bekommt der ehemalige Nationalspieler - Stand jetzt - nicht präsentiert.

Der Auftakt

Könnte für Eintracht Frankfurt kaum spannender werden. Die Kovac-Elf gastiert am 21. Januar zum Topspiel des 17. Spieltags bei RB Leipzig. Beim Tabellenzweiten ist die Eintracht Außenseiter, wobei sich der Club in dieser Rolle bislang gut gefällt. Das Duell Plastik gegen Tradition - ein echter Hingucker im Kampf um die Champions-League-Plätze (!).

Tradition im Doppelpack gibt es hingegen beim Spiel zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach zu bestaunen, auch wenn beide Teams in dieser Saison ihren Ansprüchen hinterherlaufen. Gladbach beendete das Jahr als Tabellenvierzehnter (16 Punkte). Die Lilien sind als Schlusslicht mit nur acht Punkten schon abgeschlagen. Für beide Trainer - sowohl Frings in Darmstadt als auch Dieter Hecking in Mönchengladbach - ist es das erste Pflichtspiel mit dem neuen Verein.