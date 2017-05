Stadtallendorf steigt in die Regionalliga auf

Eintracht Stadtallendorf ist am letzen Spieltag der Saison doch noch der große Coup gelungen. Die Mittelhessen spielen in der kommenden Saison in der Regionalliga. Die Konkurrenz aus Frankfurt muss hingegen weiter bangen.

Eintracht Stadtallendorf ist am Samstag in die Regionalliga Südwest aufgestiegen. Der neue Tabellenzweite der Hessenliga gewann sein letztes Saisonspiel gegen Urberach erwartungsgemäß mit 2:0 und profitierte von einem Ausrutscher des Konkurrenten Rot-Weiss Frankfurt.

Die Frankfurter verloren ihr Spiel beim TSV Lehnerz 2:3 und rutschten damit auf den dritten Tabellenplatz ab. Die Rot-Weissen können den Aufstieg nun nur noch über die Aufstiegsrunde schaffen.

Ligaprimus SC Hessen Dreieich verzichtet auf den Aufstieg. RW Darmstadt, Viktoria Kelsterbach und Viktoria Urberach sind abgestiegen.