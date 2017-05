Dank "Krake" Kolke – SVWW zieht in den DFB-Pokal ein

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Drittligist bezwang den Fünftligisten Hadamar im Hessenpokal-Finale am Donnerstag allerdings erst im Elfmeterschießen.

Gut mitgespielt, toll gekämpft, aber am Ende knapp verloren: Hessenligist Rot-Weiss Hadamar hat eine Überraschung verpasst und das Hessenpokal-Finale gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren. Der SVWW gewann am Donnerstag das Endspiel im eigenen Stadion mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

Lukas Haubrich hatte den Außenseiter in Führung gebracht (55. Spielminute), Manuel Schäffler sorgte wenig später für den Ausgleich (67.). Im Elfmeterschießen entwickelte sich SVWW-Torwart Markus Kolke zum Pokal-Helden und sicherte seiner Mannschaft die Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

SVWW verschwendet seine Chancen

In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm eine Reihe guter Chancen. Allen voran Luca Schnellbacher hätte sein Team in Führung bringen können, doch weder seine Doppelchance in der 19. Minute, sein Abseitstor (29.) oder die Schusschance von Philipp Müller (39.) fanden den regulären Weg ins Hadamarer Gehäuse. Das sollte sich rächen.

Denn nur zehn Minuten nach dem Seitenwechsel ging der Fünftligist mit seiner ersten richtigen Gelegenheit der Partie in Führung. Bei einem Eckball erschlich sich Haubrich im Rücken von SVWW-Kapitän Patrick Funk einen Freiraum, den er eiskalt zum 1:0 ausnutzte (55.). Die aus Hadamar mitgereisten Fans stimmten schnell die obligatorischen "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin"-Gesänge an, hatten in diesem Moment aber die Rechnung ohne Schäffler gemacht.

Burggraf scheitert an der Latte

Weitere Informationen Kritik am Elfmeterschießen Hadamars Trainer Florian Dempewolf kritisierte nach dem Spiel, dass das Elfmeterschießen vor der Tribüne mit den Fans des SVWW stattgefunden hat. "Das muss eigentlich fair gewählt werden. Das haben sie hier nicht zugelassen. Das ist für mich eine Wettbewerbsverzerrung", sagte er. Der Hessische Fußballverband teilte mit, dass die Auswahl des Tores auf ausdrücklichen Wunsch der Polizei geschah. Ende der weiteren Informationen

Denn nachdem Rot-Weiss-Stürmer Leon Burggraf das 2:0 per Kopfball an die Querlatte verpasst hatte (65.), glich der SVWW auf der anderen Seite aus. Schäffler vollendete dabei einen blitzschnell vorgetragenen Angriff des Drittligisten, die Flanke von Marc Lorenz landete genau auf dem Kopf seines Teamkollegen. Dieses 1:1 hatte bis zum Abpfiff nach 90 Minuten bestand. Es ging in die Verlängerung.

Weil die aber – trotz einiger Möglichkeiten für das Rehm-Team – torlos blieb, fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Dort mutierte SVWW-Keeper Kolke einmal mehr zum Elfer-Killer. Er parierte die Versuche von Patrick Kuczok sowie Jonas Herdering. Nach Schäfflers Treffer jubelte Wehen Wiesbaden über den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals – und Hessenligist Hadamar ließ sich dennoch für einen gelungenen Finalauftritt feiern.