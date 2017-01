Heute Abend schließt das Tranferfenster in der Bundesliga. Wer jetzt noch einmal zuschlagen oder Ladenhüter in Bares verwandeln will, muss schnell sein. Wir tickern die Entwicklungen bei den hessischen Profivereinen.

Um 18 Uhr heißt es in Deutschland: Rien ne va plus. Dann dürfen die Vereine keine neuen Spieler mehr aufnehmen und nur noch in Länder verkaufen, deren Transferfenster weiterhin geöffnet bleibt. In diesem Zusammenhang bietet sich China an, dort wird noch bis Ende Februar mit Geldscheinen um sich geworfen.

Unser Augenmerk liegt natürlich auf den hessischen Vereinen. Was Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 sowie die Dritt- und Regionalligisten noch machen, lesen Sie hier im Ticker. Dort können Sie auch Ihre Kommentare zu den geleisteten Transfers und möglichen Wunschszenarien abgeben.