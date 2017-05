Zum Ende der Saison kommt der SV Wehen Wiesbaden noch einmal richtig in Fahrt. Die Hessen zwangen am Samstag auch den Halleschen FC in die Knie und schraubten ihre Serie ohne Niederlage auf fünf Spiele in die Höhe.

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen tollen Sommerkick beim Halleschen FC gewonnen. Für beide Teams ging es am Samstag um nichts mehr. Der SVWW spielte befreit auf und gewann die überaus unterhaltsame Partie mit 3:0 (2:0). Marc Lorenz (7.), Philipp Müller (42.) und Manuel Schäffler (87.) zeichneten unter teils freundlicher Mithilfe der Gastgeber für die Tore verantwortlich.

Zunächst brachte Max Barnofsky Jules Schwadorf im HFC-Fünfer zu Fall. Lorenz verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Müller nutzte noch vor dem Pausenpfiff einen Abwehr-Patzer der Hausherren zum zweiten Treffer. Weitere gute Chancen ließ der SVWW zunächst ungenutzt, bis Schäffler das Ergebnis auf eine leistungsgerechte Höhe schraubte.

Hallescher FC -SV Wehen Wiesbaden 0:3 (0:2) Halle: Bredlow - Brügmann, Barnofsky, Kleineheismann (46. Aydemir), Baumgärtel - Fennell, Diring - Ajani, Müller (62. El-Helwe), Röser (74. Wellenborn) - Pintol



Wiesbaden: Kolke - Funk, Mockenhaupt, Wein, Mintzel - Pezzoni (38. Kovac), Andrich - Müller (70. Breitkreuz), Schwadorf (86. Bangert), Lorenz - Schäffler



Tore: 0:1 Lorenz (7./FE), 0:2 Müller (42.), 0:3 Schäffler (87.)

Gelbe Karten: Brügmann, Barnofsky, Baumgärtel, Fennell, Ajani - Pezzoni



Schiedsrichter: Müller (Löchgau)

Zuschauer: 6.035

