Der SV Wehen Wiesbaden punktet auch nach dem Klassenerhalt munter weiter. Bei einem guten Spiel gegen Großaspach fehlte den Hessen eigentlich nur ein Tor.

Der SV Wehen Wiesbaden hat auch sein viertes Spiel in Folge nicht verloren. Die Hessen trennten sich am Samstag mit 0:0 von der SG Großaspach. In einer launigen Partie hatte der SVWW mehr vom Spiel, war vor dem Tor aber nicht konsequent genug. In der Schlussphase kamen dann aber auch die Gäste zu Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen.

Die leise Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz hat sich bei Großaspach damit erledigt. Wehen Wiesbaden konnte dank der Patzer der Konkurrenz im Abstiegskampf bereits am Freitag den Klassenerhalt auf der Couch bejubeln.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - SG Großaspach 0:0 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Funk, Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Andrich, Pezzoni (61. Mrowca) - Schwadorf (76. Müller), Lorenz - Schäffler Breitkreuz (61. Schnellbacher)



Großaspach: Broll - Krause, Leist, Gehring - Lorch, Hägele, Jüllich, Schiek - Sohm, Gyau (68. Röttger), Osei, Kwadwo (46. Binakaj)



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Kolke, Andrich - Krause, Sohm



Schiedsrichter: Börner (Dortmund)

Zuschauer: 1.860 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 06.05.2017, 17 Uhr