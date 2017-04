Zehn Wiesbadener verlieren in Kiel

Für den SV Wehen Wiesbaden gab es im Drittliga-Duell bei Holstein Kiel nichts zu holen. Die Hessen verloren am Mittwoch beim Aufstiegsaspiranten deutlich - und agierten lange Zeit in Unterzahl.

Die Partie endete 0:3 (0:1) aus Sicht des SVWW. Der starke Steven Lewerenz sorgte mit einem Dreierpack (12./47./54. Minute) fast im Alleingang für den Sieg der in allen Belangen überlegenen Kieler. Wehen musste nach einem Platzverweis von Marc Lorenz (36.), der innerhalb von zwei Minuten zwei Mal verwarnt wurde, fast eine Stunde lang in Unterzahl spielen und versuchte sich nur in Schadensbegrenzung.

Nach den schnellen zwei Toren nach der Pause sah es zunächst nach einem Debakel für die Gäste aus, aber die Hausherren schalteten dann einen Gang zurück. Ein weiterer Wermutstropfen für die Hessen war die fünfte Gelbe Karte von Torjäger Manuel Schäffler, der am Samstag gegen Rot-Weiß Erfurt gesperrt ist.