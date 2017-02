Auch im elften Spiel in Folge hat der SV Wehen Wiesbaden keinen Sieg einfahren können. Gegen Aufsteiger Lotte erwischten die Landeshauptstädter keinen guten Tag und wurden dafür von einem alten Bekannten bestraft.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Torsten Fröhling musste sich den Sportfreunden Lotte mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Dabei schnürte Jaroslaw Lindner einen Doppelpack (17., 47.), André Dej markierte den dritten Treffer für die Gäste (77.).

Immer wieder Lindner

Der SVWW hatte sich gegen den Aufsteiger zunächst schwer getan, kämpfte sich aber in die Partie. Die Hausherren konnten durch David Blacha und Vladimir Kovac erste Akzente in der Offensive setzen, scheiterten aber an der Lotter Defensive. Nach nur 17 Minuten setzte Lindner, der erst im Sommer vom SVWW zu den Sportfreunden gewechselt war, dem Aufschwung seiner einstigen Teamkollegen ein jähes Ende. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck besorgte er das 1:0 für Lotte.

Mit der Führung im Rücken standen die Gäste defensiv kompakt. Ein Mittel gegen den Abwehrriegel fand der SVWW bis zum Pausenpfiff nicht. Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Sportfreunde, die mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine kamen. Nach einem Zuspiel von Dej erhöhte Lindner auf 2:0 (47.).

Auch Dej trifft

Doch damit nicht genug – Dej setzte mit einem sehenswerten Treffer den Schlusspunkt (77.) Beim SVWW lief dagegen kaum etwas zusammen. Das Team von Trainer Fröhling wartet nun seit elf Spielen auf einen Sieg.