Der SV Wehen Wiesbaden knöpft Aufstiegsaspirant Regensburg einen Zähler ab und macht einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zum Held wird wieder einmal Torhüter Kolke, der gleich zwei Strafstöße pariert.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen wichtigen Zähler im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm erkämpfte sich vor heimischer Kulisse ein 1:1 (0:1) gegen Jahn Regensburg und hat damit vier Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga. Erik Thommy hatte die Gäste in Führung gebracht (32. Minute), Niklas Dams glich per Kopf nach einem Eckball aus (56.).

Zum Mann des Tages avancierte aber SVWW-Keeper Markus Kolke, der zunächst einen Elfmeter von Thommy (84.) entschärfte und dann auch in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen Marc Lais parierte.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg 1:1 (0:1) Wiesbaden: Kolke - Mrowca (46. Funk), Mockenhaupt,Dams, Mintzel - Andrich, Pezzoni - Müller (89. Schwadorf), Lorenz - Schäffler, Mayer (69. Schnellbacher)

Regensburg: Pentke - Saller, Odabas (86. Palionis), Nachreiner, Hofrath - Knoll, Lais - George (81. Hesse), Pusch (69. Hyseni), Thommy -Grüttner



Tore: 0:1 Thommy (32.), 1:1 Dams (56.)

Gelbe Karten: Pezzoni - Hofrath, Hesse, Pusch, Hyseni



Bes.Vork.: Kolke hält FE von Thommy (83.), und gegen Lais (90+5)

Schiedsrichter: Winter (Scheibenhardt)

Zuschauer: 1.177 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 22.4.2017, 17 Uhr