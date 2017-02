Torsten Fröhling ist nicht mehr Trainer beim SV Wehen Wiesbaden. Der Coach, der gerade erst seinen Vertrag beim Drittligisten langfristig verlängert hatte, stolperte über Lotte.

Mitte Dezember hatte der SV Wehen Wiesbaden die Vertragsverlängerung mit Torsten Fröhling bis 2019 bekannt gegeben. "Wir sind alle davon überzeugt, dass er der richtige Trainer für uns ist ", hatte Sportdirektor Christian Hock stolz verkündet.

Knapp zwei Monate und gerade einmal drei Ligaspiele später ist diese Überzeugung dahin. Die Ära Fröhling ist beim SVWW schon wieder Geschichte. Der 50-Jährige habe "im Interesse des Vereins am heutigen Montag seinen Rücktritt angeboten", lautete die offizielle Sprachregelung in einer Vereinsmitteilung.

Reißleine nach Krisengespräch

Auslöser für diesen Schritt war die desolate Vorstellung des Drittligisten bei der 0:3-Heimpleite am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte. Nach einem Krisengespräch am Sonntag habe man sich entschieden, die Reißleine zu ziehen, so die Club-Verantwortlichen. Nach mittlerweile elf sieglosen Spielen rangieren die stets ambitionierten Hessen auf einem Abstiegsplatz.

"Wir danken Torsten Fröhling für seine geleistete Arbeit. Er hatte in der letzten Saison den SVWW in einer sehr schwierigen Situation übernommen und durch sein großes Engagement noch zum Klassenerhalt geführt", hieß es weiter. Fröhling hatte den SVWW im März 2016 übernommen. Gemeinsam mit ihm muss nun auch sein Assistent Thomas Kupper gehen.

Neitzel als Nachfolger gehandelt

Interimsweise sollen Sportdirektor Hock, Torwart-Trainer Steffen Vogler und Videoanalyst Paul Fernie die Mannschaft betreuen. Ein neuer Cheftrainer soll zeitnah folgen. Als möglicher Kandidat gilt der frühere Kieler Trainer Karsten Neitzel.