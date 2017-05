Zwei Teams, zwei Ligen Unterschied, ein Ziel: Hessenligist Hadamar und Drittligist Wehen-Wiesbaden kämpfen um den Hessenpokal. Der Außenseiter reist mit 1.500 Fans an und hat einen echten Pokal-Profi an der Seitenlinie. Der hr zeigt das Spiel im Livestream.

Wer an Christi Himmelfahrt vor die Tür geht, sieht oft vor allem eines: Bierbäuchige Männer, die fröhlich grölend einen Bollerwagen voller isotonischer Erfrischungsgetränke durch die Gegend ziehen und dabei auf ihren Erzeuger anstoßen. Vatertags-Wanderung nennt man das. Einige junge Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg haben sich für diesen Tag in diesem Jahr allerdings etwas Besonderes vorgenommen: Sie spielen gegen den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden um den Hessenpokal.

Die Heimat dieser tollkühnen Helden ist der SV Rot-Weiß Hadamar – im normalen Leben der Fünftplatzierte der Hessenliga. Am Donnerstag (14.45 Uhr) geht es für das Team von Trainer Florian Dempewolf um den ganz großen Wurf. Sollte der krasse Außenseiter den zwei Klassen höher angesiedelten SVWW tatsächlich schlagen, winken der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals und garantierte Einnahmen von 250.000 Euro. Für den kleinen Club vom Rande des Westerwalds wäre das gleichbedeutend mit dem Gewinn des Lotto-Jackpots.

Wehen hat den Titel im Visier

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Pokal-Sieg und damit die Teilnahme am DFB-Pokal fest eingeplant. "Der Pokal muss am Ende in unseren Händen sein", sagt Trainer Rüdiger Rehm, der mit seiner Truppe eine starke Rückrunde gespielt hat und am Ende noch auf Rang sieben landete. "Das wollen wir jetzt mit dem Pokalsieg krönen."

