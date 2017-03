Nach vier Siegen am Stück unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm hat der SV Wehen Wiesbaden am Mittwoch gegen Mainz II verloren. Doch auch in der Niederlage zeigte sich: Es herrscht eine neue Mentalität beim SVWW.

Es war ein bitterer Abend für den SVWW: Einige Spieler lagen noch enttäuscht auf dem Rasen des heimischen Stadions, da stapfte Rüdiger Rehm schon angefressen und wortlos an den wartenden Reportern vorbei in die Umkleide des SV Wehen Wiesbaden. Die Leistung in den 90 Minuten zuvor hatte dem Trainer zugesetzt. Und auch seinen Spielern ging es nicht besser: Torhüter Markus Kolke zeigte sich kurz angebunden, andere folgten ihrem Coach wortlos. Die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen in Folge nagte sichtbar an den Beteiligten.

Verdiente Niederlage

Und zwar zu Recht. Denn die Hausherren verloren verdient mit 0:2 gegen den Tabellenletzten aus Mainz. Petar Sliskovic (7.) und Marcel Costly (27.) trafen jeweils nach Standardsituationen für die Bundesliga-Reserve. Trotz der frühen Vorentscheidung war bei Rüdiger Rehm während des Spiels von Resignation nichts zu erkennen.

Nahezu 90 Minuten lang stand er in der rechten Ecke seiner Coachingzone, wirkte immer wieder motivierend auf seine Mannschaft ein. Sinnbildlich eine Szene aus der ersten Halbzeit: Außenverteidiger Alf Mintzel startete zur Grundlinie, rutschte aber weg und verlor den Ball. Während Mainz konterte, war Rehm sofort zur Stelle. Er applaudierte Mintzel und rief ihm motivierend ein lautes "Weiter so!" zu.

Rehm bringt eine neue Mentalität rein

Es sind Szenen wie diese, die zeigen, dass mit Rehm ein neuer Wind in Wiesbaden weht. "Die Spieler sagen alle: Wir haben einen klaren Plan und sind bestens auf die Spiele vorbereitet. Rüdiger ist ein sehr intelligenter, junger, moderner Trainer, der sehr akribisch die Mannschaft auf den nächsten Gegner vorbereitet." So beschreibt Daniel Mucha, Pressesprecher des SVWW, die Arbeit des neuen Übungsleiters. Mannschaftskapitän Patrick Funk kann ihm nur zustimmen: "Er hat vom ersten Tag an eine brutale Überzeugung an den Tag gelegt. Er hat jeden von uns mitgenommen."

Das war am Mittwoch auf dem Platz zwar nicht immer zu spüren, die Enttäuschung nach Abpfiff sprach aber Bände. Rehm hat der Mannschaft Leben eingehaucht, hat sie zusammengeschweißt. Diese positive Grundstimmung wollen sie sich auch durch den Rückschlag gegen Mainz nicht nehmen lassen. Funk brachte das nach dem Spiel auf den Punkt: "Es kommen Rückschläge, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass uns das nicht umwirft, sondern dass es weitergeht und dass wir weiter gut arbeiten."

Daran glauben auch die Fans. Mit 2.652 Zuschauern war der Besuch im Stadion so gut wie lange nicht. Das fiel auch Kapitän Funk auf: "Ich muss sagen, dass der Support der Fans heute sehr, sehr gut war." Die neue Einheit beim SVWW schließt alle mit ein. Und sie hängt entscheidend mit der Person Rüdiger Rehm zusammen.