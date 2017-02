Macht sich schick für neue Aufgaben: Rüdiger Rehm heuert in Wiesbaden an.

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen neuen Cheftrainer: Der Drittligist setzt im Abstiegskampf auf Rüdiger Rehm. Der 38-Jährige ist in Hessen kein Unbekannter.

Rüdiger Rehm ist neuer Trainer des SV Wehen Wiesbaden. Wie der hessische Drittligist am Montag mitteilte, tritt der 38 Jahre alte Fußballlehrer die Nachfolge von Torsten Fröhling an, der nach der sportlichen Talfahrt Anfang Februar zurückgetreten war. Rehm hatte zuletzt bei Zweitligist Arminia Bielefeld unter Vertrag gestanden, bei den Ostwestfalen war er erst im Oktober entlassen worden.

Zu seiner aktiven Zeit als Profi spielte Rehm unter anderem für zwei Jahre bei den Offenbacher Kickers. Für den OFC bestritt er unter Coach Wolfgang Frank 42 Zweitliga-Spiele.

Vertrag bis 2019

"Rüdiger Rehm war unser Wunschkandidat. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und wir jetzt gemeinsam das Ziel Klassenerhalt anpacken", sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock, der Rehm noch als Gegenspieler auf dem Platz kennt. Schon damals habe dieser die Attribute verkörpert, die nun gefordert seien: "Leidenschaft, Enthusiasmus und viel Feuer."

Rehm unterschreibt in Wiesbaden einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 und bringt Co-Trainer Mike Krannich mit in die hessische Landeshauptstadt. "Ich kenne und verfolge den SVWW seit vielen Jahren. Und natürlich weiß ich um das große Potential des Vereins. Uns ist gleichfalls klar, dass der Verein in einer sportlich schwierigen Situation steckt", so der neue SVWW-Coach. "Wir sind überzeugt, den Klassenerhalt in den ausstehenden 16 Spielen zu schaffen."

Am Samstag steigt die Heimpremiere

Derzeit rangieren die Wiesbadener auf Rang 19 der Tabelle, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Punkte. Rehm wird am Dienstag das erste Training leiten, seine Premiere an der Seitenlinie feiert er am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FSV Zwickau.